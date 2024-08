Rompiendo todos los cánones periodísticos, haremos noticia de lo que no es noticia. Hemos sufrido una DANA que no se ha llevado vidas por delante. Hablaremos hoy de ello porque pareciera ya que esto es lo normal. Recuerde usted episodios anteriores en los que seguramente nadie tuvo la culpa pero que el temporal dejó víctimas mortales en Mallorca. Ni pretendo caer tan bajo como para hacer comparaciones o hacer leña del árbol caído. Más bien al contrario. Pretendo celebrar con usted que ha llovido lo que no está escrito y aquí seguimos todos vivos. No es tontería. Tampoco soy capaz de saber de quién es el mérito exactamente pero no cabe duda de las riadas de los más de doscientos litros en es Mercadal, por ejemplo, son un peligro en toda regla. Y lo más probable es que el éxito sea colectivo. Las predicciones, las previsiones y sobre todo los avisos a la población. Hemos madurado como sociedad que empieza a tomarse en serio los avisos meteorológicos y a poner al mal tiempo buena cara. Hasta las compañías de seguros se han encargado de avisar, por la cuenta que les trae. Hemos tomado precauciones. Y por supuesto que ha habido daños materiales, pero esos, en muchos casos, tienen solución. Había que proteger vidas y entre todos, así ha sido. Policía, Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Gobierno balear, español… Gracias a todos. Ha sido una DANA de nada.