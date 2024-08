La Història dels homes és un tebeo. Tots els humans, homes, dones, criatures, socialistes, liberals, tant de dretes, d’esquerres o de centre, som personatges de tebeo. Després, que no diguin que no som res en aquest món. O que no sabem per què hem vingut a aquest món: per ser protagonistes importants del millor tebeo universal.

Cada dia, i a cada hora, contemplem escenes còmiques que s’esdevenen al nostre voltant. La setmana passada vàrem assistir a dues pàgines històriques, força destacades en el si de la nostra cultura catalana, que restaran gravades en els llibres clàssics de la comicitat. Carles Puigdemont i Casamajó ja tenia un lloc reservat en l’escenografia política catalana i espanyola, però la seva escapada s’ha fet més famosa que la que varen protagonitzar Junts per Catalunya, Jean-Louis Trintignant i Vittorio Gassman, a l’excel·lent pel·lícula italiana del mateix títol dirigida per Dino Risi. Una tragicomèdia que determina perfectament com és el començament del segle XXI.

Salvador Illa. Heu vist mai, en tota la història de la humanitat, un careto més còmic que el seu? És tot un honor per a ell tenir una semblança física tan extraordinària a Buster Keaton. Dona mil voltes al Caballero de la Triste Figura de don Quijote de la Mancha. Déu ens fa a tots, deia la meva padrina, i a mi també. Aquest home va néixer amb la tristesa a la cara i quan mori ho farà d’aquesta seva, personal i subalterna, malaltia crònica. Genètica i congènita. Pedro Sánchez no podia trobar ningú tan apocat i servil com ell. És tot el contrari de Puigdemont, que no obeeix cap llei espanyola, encara que el persegueixin tots els batallons militars del Santiago Bernabeu comandats per Florentino Pérez i companyia. La seva desaparició, sense deixar rastre a cap duana ni frontera, és la més còmica que hem vist fins ara. Aquestes dues figures, gairebé solapades a la mateixa hora del mateix dia dibuixen la concepció còmica del món polític, que és el que ho abasta i dirigeix tot en l’actualitat del nostre present més immediat. Amb en Salvador Illa tenim un personatge de tebeo per molt de temps. I no dic res del nostre antiheroi Gabriel Le Senne, tot un cum laude.