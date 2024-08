El continente africano, durante mucho tiempo considerado un escenario secundario en la geopolítica global, se ha convertido en un campo de batalla clave donde potencias internacionales disputan su influencia. La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Malí y Ucrania es un reflejo de esta nueva realidad, que pone de manifiesto las tensiones crecientes en África occidental y la creciente influencia de actores globales como Rusia.

El 27 de julio, en la remota localidad de Tin Zawatine, un convoy del Ejército maliense, escoltado por mercenarios del grupo ruso Wagner, fue emboscado por rebeldes independentistas tuareg. La operación supuso la mayor derrota sufrida por las fuerzas malienses y rusas desde que Wagner se estableció en el país en 2021. La magnitud de la derrota evidenció la fragilidad del gobierno maliense frente a una insurgencia que no muestra signos de ceder. Este enfrentamiento habría permanecido como un episodio más en la larga lucha de Malí contra la insurgencia si no fuera por las declaraciones del portavoz de la agencia de inteligencia militar ucraniana, Andri Yusov, quien insinuó que Kiev había colaborado con los rebeldes Tuareg. Aunque Ucrania no confirmó oficialmente su participación, la mera sugerencia de tal colaboración fue suficiente para desencadenar una respuesta furiosa por parte del gobierno maliense, que acusó a Ucrania de violar su soberanía y apoyar al terrorismo internacional.

La implicación de Ucrania en un conflicto tan distante puede parecer sorprendente, pero encaja en un patrón más amplio de la geopolítica contemporánea. Apoyada por la OTAN y EEUU, Ucrania está emergiendo como un brazo armado de Occidente, dispuesto a intervenir en regiones donde las grandes potencias prefieren no involucrarse directamente. Esta intervención en África occidental es un claro indicio de la disposición de Kiev para asumir roles que anteriormente hubieran sido impensables, actuando como un ejecutor en la nueva escena internacional.

La respuesta de Rusia ha sido rápida y predecible. Moscú, que ha invertido significativamente en expandir su influencia en África a través de alianzas militares y económicas, reafirmó su apoyo a Malí. La presencia de Wagner en África es parte de una estrategia más amplia de Rusia para desafiar a las potencias occidentales y consolidar su influencia en una región que considera estratégica.

Por otro lado, EEUU ha denunciado la presencia de Rusia en África, acusándola de sembrar caos e inestabilidad. Esta acusación refleja la creciente preocupación de Washington por la expansión rusa en el continente, especialmente en países como Malí, donde la situación se ha vuelto cada vez más volátil. La narrativa estadounidense busca posicionar a Rusia como el principal desestabilizador en la región, un discurso que está ganando fuerza entre los aliados occidentales.

En este contexto, los países africanos se encuentran en una encrucijada. Navegar entre las influencias de potencias globales como Rusia, Ucrania y EEUU no será fácil y las decisiones diplomáticas que tomen tendrán implicaciones profundas para la estabilidad regional. África se encuentra en el centro de una batalla que determinará no solo su futuro, sino también el equilibrio de poder global en los próximos años.