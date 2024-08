Encara hi ha gent que es demana si Elon Musk està sotmès a X, abans Twitter, a les mateixes regles que la resta dels mortals, i és una pregunta ben retòrica, sobretot coneixent la facilitat que té l’amo d’X per acomiadar personal de les seves empreses. Tanmateix és un debat força interessant, perquè explora si un dels instruments que més han engrandit la llibertat d’expressió pot admetre els mateixos controls estatals que els mecanismes d’expressió diguem-ne tradicionals. Si com ha estat el cas Elon Musk engega al primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, que la policia britànica exerceix ‘dos nivells’ de repressió a l’hora de contenir la violència d’extrema dreta contra musulmans i immigrants que sacseja el seu país les darreres setmanes, ¿hauria de tenir en compte Starmer que part, potser gran part, de l’energia que ha empès aquesta violència prové de missatges i consignes llençades des d’X? I això no significa que els hagi escampat personalment Elon Musk, però sí que en comptaven amb el vist-i-plau, perquè ell dicta les normes del seu enginy planetari d’expressió.

Les respostes més conciliadores, o afluixadores, a aquesta qüestió van pel camí que Elon Musk és un observador tan poderós com aliè i llunyà, i han fet que des de Downing Street cridin que Musk «no parla per Gran Bretanya», però això ni resol ni il·lumina el debat. De moment el govern de sa majestat no ha entrat en el vidriós camí d’explorar l’impuls, explícit i d’amagat (perquè els dos nivells han existit) de Musk a les recents i encara vigents protestes, tot piulant, per exemple, que «la guerra civil és inevitable» al Regne Unit i que «les fronteres obertes i la migració» justifiquen tot tipus de protestes. Missatges que se sumen als anys que du Musk atiant el foc d’una xenofòbia més o manco encoberta. Algú amb competència i dos dits de seny hauria de començar a empescar-se una possible (i necessària) llei Musk, que resaria més o manco «Com més llibertat d’expressió tens, més alerta has d’anar, perquè més confusió crees i més incendis pots provocar...», perquè Musk té el poder que tenien els poderosos analògics i a més un estri incontrolable i incomparable per escampar missatges, i això no estava previst.