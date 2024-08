Election (Alexander Payne, 1999) es una comedia sobre maniobras electorales escolares. Las recientes elecciones en Venezuela tuvieron poco de comedia, con docenas de muertos y miles de detenidos. La lideresa de la oposición María Corina Machado, inhabilitada como candidata, dio soporte a Edmundo González Urrutia. Surge la pregunta: ¿confiaban en el sistema electoral? Porque resultó sorprendente que el mismo día 29, al poco de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconociese ganador a Maduro, Machado declarase que disponían del 100 % de las actas y la victoria de su candidato con un 70 %. Tal recuento alternativo -más rápido que el propio CNE- requiere una gran infraestructura. Los anuncios de que pensaban privatizar la empresa estatal de petróleo (PDVSA) y trasladar la embajada de Venezuela en Israel a Jerusalén podrían dar pistas de dónde se obtuvo tamaño soporte tecnológico. Pero si tenían datos fiables ¿por qué no los presentaron a la auditoría del Tribunal Supremo y cometieron desacato? El fiscal general señaló que no había órdenes de arresto ni de González ni de Machado. Blinken secretario de los EUA y Borrell alto representante de la UE negaron la victoria de Maduro, con eco en los medios (BBC, The Guardian, New York Times, Washington Post, etc.). Tras amenazar Maduro con denunciar los contratos del petróleo en dólares y pasarlos al banco BRICS y que la cúpula militar le apoyase, se produjo un cambio de actitud del gobierno de los EUA. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que no van a reconocer a González y pide al CNE que publique el detalle de las actas. Asumiendo que éste ha ganado, Miller propone una transición pacífica, buscando para ello el apoyo de gobiernos como México o Brasil. Varios observadores acreditados incluyendo los españoles han dado por buenos los resultados del CNE. Maduro parece consolidarse y ello significa, tristemente, más sanciones ilegales y penalidades para el pueblo venezolano.