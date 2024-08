No m’agrada gens tot el que visc políticament. És com si tothom estigués en contra meva i dels meus interessos més essencials. És adir, contra la llibertat humana. Ni el Gobierno central de Madrid, ni la seva sucursaleta insular del Govern balear, ni tampoc la Generalitat de Catalunya, seu única de la meva veritable nació cultural, econòmica, social i política, veig cap motiu d’alegria per a la meva persona de carn i os i esperit. Cap. Estic desolat. Des que visc i habito en aquest món de tronats i folls, res em proporciona, en aquest sentit, una il·lusió ni mediocre per viure-hi i habitar-hi. Tot és i ha estat un desengany rere l’altre. Jo no sé si en altres indrets de l’univers es viu políticament millor, perquè no hi he estat, però a l’Espanya que m’ha tocat per loteria, és per no tornar-hi en cap altra vida ni existència.

M’he cansat d’esperar un canvi o, almenys, alguns canvis. Res de res: Permanència activa de l’avorriment, de la injustícia i de la corrupció. Habemus Hispanium! Fins i tot els Jocs Olímpics de París, amb les retransmissions televisives fetes exclusivament en castellà i cridant com lloros els locutors, i escaïnant com gallines les locutores, m’han semblat d’una vulgaritat màxima. Unes retransmissions televisives que també els catalans paguem amb els nostres impostos i amb altres aportacions obligatòries de tot tipus. El tennis, el bàsquet, el futbol, l’atletisme, tot s’ha comentat en idioma espanyol cridaner i en un nazionalisme exacerbat. I diuen que la Constitució d’aquell país de l’altiplà diu que no hi ha d’haver diferències ni privilegis. Amb la meva llengua, oficialment, no s’ha retransmès ni una sola paraula. La permanència activa de sempre. Bròquil morat i blanc amb espècies grogues i vermelles per berenar, per esmorzar, per dinar i per sopar! I si no t’agrada no en mengis.

Qui no vol pols que no vagi a l’era. De poc serveix aquest refrany quan l’amo del diccionari fa anar sempre l’oli allà on vol. Seguirem menjant morena molts anys si no alcem el cap i resolem la situació per nosaltres mateixos.