Amb 1.214 caràcters no sé si haurà espai suficient per a poder dir tot el que tenc ganes sobre la Mare i sobre Radio María. En ple estiu, cada any apareix per encant aquesta festa mariana com si fos un refresc en forma d’estrella de la mar, adornada amb una sabonera blanquíssima de les ones encrespades que netejen les roques de la vorera. Per a un fill no hi ha paraules que bastin per a expressar tot el que sent per la seva mare. El sentiment d’una cançó, per ventura pot suplir la insuficiència de paraules: «des del temps de la infantesa has estat al meu costat, no em deixis mare meva, jo voldria estar sempre amb tu i amb el cor ple d’alegria et vull cantar: Ave Maria»… Dues paraules sobre Radio María. Millor seria parlar del miracle de Radio María, una idea que va néixer, fa 25 anys, entre un petit grup de voluntaris d’una emisora que avui escolten més de setanta països del món. No hi ha cap minut del dia i de la nit que no es senti l’alè d’una expressió cristiana com si fos el respirar d’una mare plena de tendresa. Quants n’hi ha que han manifestat sincerament el que ha significat Radio María per a la seva vida espiritual!