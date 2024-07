Més de 12.000 persones, segons la Delegació de Govern, sortiren als carrers fa pocs dies per a expressar la seva disconformitat en relació als temes turístics i, sobretot, a la saturació que estan experimentant les nostres illes que està produint, per exemple, encariment dels preus de l’habitatge entre altres conseqüències. La manifestació fou pacífica (malgrat el PP vulgui destacar fets puntuals, per a estendre endemés les crítiques a la oposició), i estava integrada per persones de generacions distintes: joves, madurs, i vells. La preocupació és evident, i ni els empresaris ni les administracions poden mirar cap a un altre costat davant aquest estat de coses.

La presidenta Prohens comentà fa unes setmanes que es posaven en funcionament un grup de Meses per treballar tot el que afecta a la sostenibilitat de les illes, des de, entre d’altres aspectes, el turisme, l’agricultura, els problemes hídrics o la cultura; aquest darrer punt, impulsat de manera enèrgica i clara per l’OCB. La tasca és molt ambiciosa, i caldrà veure si el govern és capaç de fer front als reptes que tenim, si endemés vol treballar amb governança, és a dir, amb les opinions, que moltes vegades seran oposades entre elles, de diferents col·lectius amb sensibilitats i situacions diverses.

La manifestació per protestar per aquesta massificació no ha estan la única. Setmanes enrere vàrem poder viure una altra important, convocada per OCB, i que feia esment a la defensa de la cultura i de la llengua a casa nostra, un tema que la coalició del PP amb Vox, malgrat ara vulguin fer creure que s’ha trencada, ha atacat de forma molt vehement i amb arguments d’una pobresa terrible. S’han creat problemes allà on no n’hi havia, i aquest nou PP, junt amb l’extrema dreta de Vox, està protagonitzant fets que són veritablement difícils de pair, ja que semblaven superats. I que, endemés, han suposat dècades de certa tranquil·litat a l’àmbit lingüístics a les escoles i els centres d’ensenyament.

Probablement, seran necessàries més manifestacions en un futur immediat, si no es produeixen correccions per part del govern, que a hores d’ara està dibuixant, sobretot, un perfil més d’aparador que efectiu. Això és extensible al Consell Insular i a l’Ajuntament de Palma, amb pobríssims resultats de gestió en aquest primer any. Bé: manifestacions i fer contents als més rics. Un trist balanç.