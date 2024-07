‘La beata’ és, a la nostra illa, una dona que, després de ser beatificada fou canonitzada, és a dir, que de beata passà a ser santa. La ‘beata’ que el 28 de juliol celebram és Santa Catalina Tomàs, però ‘beata’ continuam nomenant-la com ho fan ‘Els Valldemossa’ quan ens recorden, cantant, que «al juliol quan crema el sol arriba la Beata, vénen ses festes...»

La Beata va gaudir de moltes virtuts, però a mi em roba el cor la dels bons consells. Tant fou ben aconsellada per l’ermità Casteñada o el canonge Abrines com bé aconsellà al virrei Guillem de Rocafull o al bisbe Arnedo. La Beata és model en rebre consells i en oferir-ne.

La virtut de consell no està avui de moda; a quasi tots, se’ns ha inflat l’orgull i anam per la vida d’autosuficients, ens hem de trobar o molt baixos de salut o molt baixos de diners per demanar ajuda a un altre. Només quan hem caigut i no tenim esma per aixecar-nos sol·licitam l’ajuda del taca-taca. Aconsellar no és renyar a un altre, és estimar-lo tant que no permetem que ensopegui i es rompi el ballador de l’anca. I no són els llets els que millor aconsellen, són els que més estimen. I prou per avui: que en viva ‘la beata’, que en viva Catalina, que en viva Sor Tomassa ‘que és santa’ mallorquina!