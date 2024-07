El nou reglament del Règim fiscal especial de les Illes Balears és una fita que tots els ciutadans d’aquestes illes podem i hem de celebrar, perquè culmina una reivindicació unànime de la societat balear que comporta importants baixades d’imposts per a les empreses de les Illes Balears i atorga major seguretat jurídica.

Des de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació vam organitzar el mes d’abril passat unes jornades tributàries per explicar els detalls del reglament a assessors fiscals i empresaris. Allà vam poder comprovar que, malgrat que el Règim fiscal ja estava vigent i es podia aplicar, existien nombrosos dubtes que feien necessari un document que aportàs seguretat jurídica. Aquest és l’objectiu que ha guiat el Govern, que des del principi de legislatura ha treballat intensament amb el Ministeri d’Hisenda per aprovar un text definitiu al més aviat possible. D’aquesta manera, el que abans era incertesa ara és seguretat jurídica.

El règim fiscal incorpora bàsicament dues mesures de rebaixa d’imposts per a les empreses. En primer lloc, una reserva per a inversions. Això és: si les empreses reserven una part dels seus beneficis per a reinvertir a les Illes, es poden rebaixar fins a un 90 % de l’IRPF o de l’impost de societats, segons el cas. Aquesta mesura fiscal ja està vigent des de fa anys a Canàries i des d’aquest exercici s’aplica a les Illes Balears. En segon lloc, s’inclou un règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i forestals que també inclou una deducció del 10 % en la quota per la producció de béns corporals a les Illes Balears que pot augmentar fins al 25 % si es crea ocupació.

Són mesures fiscals importants, que poden aconseguir centenars de milions d’euros de baixades d’imposts per a les empreses de les Illes Balears. Com a vicepresident d’un Govern que defensa i defensarà la reducció dels imposts, consider que aquestes rebaixes són una excel·lent notícia i m’alegra comprovar que aquesta sensació és compartida majoritàriament.

Aquest reglament és el fruit d’una intensa i laboriosa negociació entre el Ministeri d’Hisenda i els diferents governs autonòmics de les Illes Balears. Crec fermament que és un excel·lent exemple del que es pot aconseguir quan les administracions es posen a treballar braç a braç amb l’objectiu de millorar la vida de la ciutadania.

Per això, vull reconèixer de nou, com he fet sempre, la labor realitzada per l’anterior consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, i la predisposició mostrada durant tot el procés de negociació i tramitació pel secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, per consensuar un esborrany que inclogués les demandes que el Govern va recollir de la societat civil de les Illes Balears i perquè s’aprovés el text definitiu abans de la presentació de l’impost de societats.

Ara és el moment de continuar treballant pels interessos de les empreses i de la ciutadania de les Illes Balears. El Govern manté la ferma determinació de defensar l’agenda balear allà on sigui necessari. Seguim!