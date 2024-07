Cada vez que llegan los Juegos Olímpicos no puedo evitar hacerme las mismas preguntas de siempre y unas cuantas nuevas. Algunas de las primeras las he puesto antes por escrito aquí mismo, así que no les van a venir de sorpresa. Me preguntó por qué, por ejemplo, si la doma clásica es un deporte olímpico la cría de canarios no lo es. La colombofilia al menos tiene su propia federación y sus buenas carreras se hacen los más aficionados (bien que convenientemente separados de los que lo son al tiro a pichón). ¿Cómo es posible que haya medallas para los bailarines de breakdance y no para los de tango o chachachá? (El vals, por sus semejanzas obvias con el patinaje artístico, yo lo incluiría entre los deportes de invierno). ¿Por qué no hay una versión playera del bádminton cuando la hay de vóley playa con mucho menos merecimiento? ¿A santo de qué tenemos competición de gimnasia rítmica y no de malabares? Vienen a ser lo mismo, se practican desde mucho antes y son de largo más populares: raro es el día en que no te encuentras a alguien entrenándose en algún semáforo. Deporte callejero, como el breakdance y los malabares, es también el baloncesto 3x3, que es ese deporte al que juegan los que no pueden jugar a otra cosa. Al 3x3 empiezas recurriendo cuando no encuentras suficientes compañeros para formar un equipo con el que jugar un partido normal y terminas volviendo a recurrir cuando llegan los Juegos Olímpicos, el equipo está completo y no cuentan contigo por malo.