Passen els dies i continuen obertes força incògnites sobre l’atemptat a l’expresident Trump. Les nombroses i diverses agències d’informació de la nació favorita de Déu, com pensen molts compatriotes, aniran fent feina i potser resolguin els dubtes diguem-ne terrenals, però també n’hi ha dels altres, els que inclouen un caire transcendent. El mateix Trump els suscità en dir hores després del tiroteig que «Va ser només Déu qui impedí que passés l’impensable», i evidentment ningú no pot ni podrà demostrar el contrari, i moltes veus s’hi afegiren plantejant una explicació de l’atemptat i alhora un cúmul de preguntes. El president del Congrés, Mike Johnson, afirmà que la lleu ferida que patí Trump fou «un fet miraculós», el senador Marco Rubio escriví a X que «Déu va protegir Trump», i la congressista Marjorie Taylor Greene ha explicat amb tot detall que just abans de l’intent d’assassinat de Trump una bandera nord-americana «va bufar al vent i es va lligar literalment a allò que semblava un àngel» (hi ha una explicació completa a Gracely Inspired). (Algunes veus han demanat que aquesta dona no hauria de prendre cap decisió important per al seu estat ni país, però el just és el contrari: ¿qui millor per dirigir una nació que aquell que té visions i potser contacte directe amb éssers celestials?).

Malgrat res d’aquest marro pot posar-se en qüestió, són inevitables les preguntes. Molts hauran pensat en el criteri que la divinitat segueix per evitar un atemptat, per exemple els descendents Kennedy, entre d’altres. I més si hom porta a col·lació que Trump es mostrà durant molts anys llunyà a tota religió, fins i tot burlant-se dels creients, i també que fa poc arribà a comparar-se amb Crist per la persecució judicial que patia (i encara més: per haver estat convocat davant un tribunal en plena Setmana Santa), a més de ser condemnat per pagar i ocultar el silenci d’una actriu porno, perquè s’hi veu una discriminació poc exemplar. Certament, els designis divins són inescrutables, però caldria que les autoritats competents disposassin d’unes mínimes indicacions per tractar aquests temes, per evitar els favoritismes i, ja que hi som, l’absurda idea que Trump té algun atractiu per als déus.