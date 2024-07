El 6 de julio (6-J) muchos británicos celebran el Día de Los Beatles ya que fue este día, en 1957, cuando John Lennon y Paul McCartney se conocieron, encuentro que dio origen al mítico grupo. Alrededor de esta fecha se organizan conciertos y espectáculos para recordar y compartir el legado de la banda que revolucionó la música en la década de los 60.

Colegas, amantes como yo de la música de Los Beatles, que se encontraban en Londres con motivo de las elecciones del pasado 4 julio, aprovecharon para visitar Liverpool, y celebrar el 6-J en el Cavern Club, (el local donde el grupo debutó en 1961 y donde solían actuar en sus inicios) viendo un espectáculo que recreaba magistralmente las distintas etapas musicales del grupo. No faltó la actuación de los Cavern Club Beatles, la banda creada en el 2011, también en Liverpool, por 4 jóvenes que replican a la perfección tanto el aspecto como el sonido de los auténticos Beatles.

Se trata de un grupo apoyado por el Cavern Club, donde suele actuar los fines de semana, que cosecha grandes éxitos en sus giras. Fue seleccionado, tras diversas audiciones por ser el que mejor reproducía la imagen y la música de los Beatles. Se eligieron así a unos gemelos humanos para contribuir a satisfacer a los deseos de quienes querían inmortalizar los Beatles, no solo su música sino también su imagen y lo que representaron.

El pasado año, la tan deseada búsqueda de la inmortalidad musical de los Beatles sufrió un giro impactante gracias a la inteligencia artificial (IA). Más de cuatro décadas después del asesinato de John Lennon y más de dos de la muerte de George Harrison, con voces y sonidos instrumentales auténticos, el grupo completó una nueva canción, Now and Then, con la ayuda de la IA.

La irrupción de la IA en la industria musical, al igual que en otros ámbitos, plantea importantes desafíos éticos y financieros que la banda ha tenido que considerar. Ha sido un largo proceso, que los propios protagonistas cuenta en su último cortometraje: Now and Then-The Last Beatles Song. Un proceso similar permitió a McCartney hacer un ‘dúo’ con Lennon en su más reciente gira. Con la IA los gemelos digitales ya son una realidad.

Se da la circunstancia que el 6-J no es un día internacional oficial declarado por la Unesco, es solo una fecha elegida por un grupo relevante de fans de la banda. Otros prefieren el 16 de enero para recordar el día que el Cavern Club abrió sus puertas, por primera vez, en 1957, o el 10 de julio, el día que la banda regresó, en 1964, de su primera triunfante gira internacional. De momento no hay consenso

Conmemoraciones y gemelos humanos o digitales pueden contribuir a inmortalizar al gran icono musical del siglo XX, pero coincido con quien dijo que inmortal es aquello que siempre se lleva en el corazón.