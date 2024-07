Davant el debat encetat sobre la proposta del Govern central de dur a terme una reducció de la jornada laboral, PIMEM ja ha manifestat la seva total disconformitat amb les intencions del Ministeri encapçalat per la ministra Yolanda Díaz i tal com es planteja en l’actualitat i en els termes que avui dia coneixem.

És en aquest sentit que la patronal vol comunicar a totes i a tots els empresaris malloquins així com també als autònoms que, després de diferents informacions contrastades sobre el que suposa la reducció de la jornada laboral, en gran manera PIMEM continua rebutjant l’actual proposta del Ministeri perquè creiem que afecta seriosament la viabilitat i la competitivitat de les pimes de Mallorca, siguin del sector que siguin.

En aquest sentit, posarem en marxa tots els mecanismes necessaris tant en l’àmbit autonòmic com mitjançant les aliances que tenim en l’àmbit estatal amb CONPYMES perquè es tracti aquesta qüestió tenint en compte tots els punts de vista i amb la màxima amplitud de mides. Necessitem consensos per avançar, però amb una anàlisi prèvia i completa dels efectes que pot tenir una mesura d’aquest tipus.

Aquesta proposta del Govern central torna a posar de manifest la necessitat de continuar sumant empresàries i empresaris i també autònoms a l’activisme empresarial i per tal de defensar i tenir una veu pròpia també a l’Estat. Per això, defensem, ara més que mai, que es tinguin en compte les pimes de tots els sectors empresarials, però especialment i, com seria en el nostre cas tots els sectors que estan relacionats amb el turisme, hostaleria, serveis i sector primari.

Aquesta reducció de la jornada laboral farà molt de mal, romprà uns difícils equilibris interns dins les nostres pimes i posarà en risc seriosament el futur del nostre teixit productiu.

Creiem que abans de pensar en reduccions de jornades cal afrontar problemes com la millora de la productivitat, l’absentisme, la reducció de l’altíssima incidència de les baixes laborals, la manca de professionals i de perfils qualificats, la dificultat de cobertura de determinats llocs de treball i millorar els temps de treball pactat.

Finalment, volem avisar que aquesta mesura tindrà un impacte més gran a les micro i petites empreses, tal com indiquen diversos estudis com el del BBVA Research o els indicadors de l’OCDE i l’INE, hem posat de manifest que no es pot restar més capacitat de creixement empresarial, així com de creació d’ocupació i riquesa, ja que això afectarà directament el progrés social i econòmic de les Balears.

Rebeu una salutació cordial de PIMEM i recordeu que hem de continuar sumant i fer més activisme empresarial perquè només així... Junts som més grans!