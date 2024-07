El Bisbat ha recorregut al Suprem la sentència de l’Audiència Provincial per la qual s’afirma que el convent de Santa Elisabet és propietat de les monges jerònimes. El bisbe Taltavull, com a representant del Bisbat i l’Església de Mallorca, insisteix que la propietat és del Bisbat i cerca una badada o error dins la sentencia, o les proves, per intentar apoderar-se de la propietat. El senyor bisbe i tots els components del Bisbat han decidit continuar amb la inquietud, angoixa i preocupació de les monges per mor que els vulguin prendre la seva casa per més de 500 anys d’estada i de la seva propietat, segons els jutges. No és una actitud cristiana perquè estan infringint el manament deu dels pecats mortals: «No desitjaràs els béns dels altres». A més, no compleixen amb el que va predicar Jesús: «Un nou manament us don: Amau-vos els uns als altres com jo us he amat» (Joan 13, 34-35). El comportament del Bisbe no és precisament d’amor cap a les monges. Li preg al senyor Taltavull, es confessi, es penedeixi i deixi de fer mal a les monges. El bisbe, com a representant de la màxima institució de l’Església de Mallorca, hauria de donar exemple i no tenir comportaments que van en contra del que predicà Crist. Recordi que a Jesús no li agradava l’acumulació de riqueses: «Deixau-lo tot i seguiu-me».

Aquest interès de posseir el que no li pertany, segons els jutges, aquesta ingratitud i intransigència cap aquestes dones, aquest comportament totalment inadequat de voler més béns, com si l’Església no tengués a bastament amb la Catedral i centenars d’edificis com esglésies, ermites, santuaris, capelles, convents, sagristies i altres immobles de la seva propietat, fa pensar i dubtar a alguns creients. Tal vegada el problema estigui en la falta de dones dins els càrrecs de decisió del Bisbat. L’Església no hauria de fer diferències per sexe i col·locar dins el seu organigrama a dones en llocs de responsabilitat i decisions com ja han fet la resta d’institucions no religioses. Recordi que els capellans cobren cada mes un sou de l’Església, mentre les monges, que fan molts de serveis a l’Església i les priores tenen moltes responsabilitats i feines, no cobren res de ningú, essent part de la institució religiosa.