Desde fa anys, Antoni Riera (Fundació Impulsa), ve predicant de la necessitat de repensar el model i d’actuar per a garantir un futur de benestar econòmic i social per al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears. Ara sembla que s’han «alineat els astres» i el govern lidera un procés de consulta pública obert a totes les persones que hi vulguin participar, sumant reunions de grups de treball i del comité d’experts que emetran la fulla de ruta per a dissenyar el que, considerin, serà el millor camí per a garantir el futur de Balears. Amb propostes possibles, viables i socialment eficients.

Ja era hora de que s’obrís aques procés, segons el meu humil punt de vista. I benvingut sigui.

Ara bé, vull cridar l’atenció sobre un punt: és nessari que tots els que hi participem siguem generosos. Que tenguem una mirada oberta pensant no sols en el meu redol sino que pensem en el conjunt. Crec que la majoria volem unes Illes Balears amb manco desigualtats, on entre tots ajudem a augmentar el benestar social i econòmic de tots els ciutadans, sense deixar ningún enrera.

Això ens farà una societat més forta, més sana, on poguem continuar creixent econòmicament, d’on naixeran nous emprenedors, se crearan noves oportunitats de feina i trobarem, entre tots, solucions als problemes de l’habitatge, la mobilitat, i tants d’altres que tots coneixem. En conclusió, enhorabona per posar en marxa aquest procés, sumem-nos a participar tots els que poguem, i fem-ho amb una mirada generosa i fent també unes aportacions generoses pensant, no només en el nostre redol, sino pensant en el conjunt. Aquest serà el millor llegat que podrem deixar a les generacions futures.