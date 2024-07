Pedro Sánchez s’ha erigit en el protector de la democràcia espanyola, europea i mundial. És un crack. El polític que va ajudar a Mariano Rajoy a imposar l’article 155, per anular tots els drets democràtics dels catalans, deu ser un ingenu més babau que el famós i seràfic Càndid de Voltaire. A qui pretén prendre el pèl aquest lluç? Després de que l’Estat espanyol, conduit per una mà de ferro ferma i manipuladora, ens robi als catalans més de vint milions d’euros cada any, ara ens vol robar la nostra innocència, la nostra confiança personal i el nostre sentit comú. Mare meva, com tenim aquest món de mentides i enganys! Pedro Sánchez, protector de la democràcia! Mare, mare i tres vegades mare meva!

Quina cara que té aquest individu! El porc va dir orellut a l’ase. Com s’atreveix? Hem tingut molta mala sort els catalans de caure en mans castellanes i madrilenyes. Tota la vida sota aquest suplici de domini i de repressió. Ja sé que els homes estem exposats a viure sovint en aquestes condicions adverses per una causa o per una altra, però que sigui un ésser de la nostra mateixa espècie qui ens obligui a viure-hi supera tots els pronòstics. I tot per una qüestió patriòtica i ideològica, és a dir cultural. I a sobre que sigui aquest mateix ésser, o un dels seus, qui gosi maltractar-nos amb les seves paraules pudentes i ens acusi a nosaltres de ser els maltractadors, els mentiders i els enemics de la democràcia. S’ha de tenir morro!

És de pocavergonyes encolomar als altres els propis pecats. Encara és una acció més greu i desvergonyida quan qui ho fa és un personatge públic amb responsabilitats de primer ministre o de cap d’Estat, com també ho ha fet i ho fa sovint el rei Felip VI. Aquests són els defensors del nostre sistema democràtic! Com pot funcionar bé una societat tan deficient i corrupte? I com es pot sentir un ciutadà que per norma i secularment és sempre el més perjudicat? Són més de vint mil milions d’euros anuals els que se’n van dels nostres països i no tornem a veure mai més. Aquests fets cal denunciar-los davant la comunitat internacional.