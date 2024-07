Sin ánimo de caer en la nostalgia y teniendo presente que la actualidad me apasiona, tengo que reconocer que echo de menos aquellos veranos en los que los periodistas teníamos que buscar las noticias hasta debajo de las piedras.

En los últimos años, la actualidad sigue siendo casi tan intensa como durante el resto del año, que me atrevería a decir que también lo es más que antes. Sin ir más lejos, la semana pasada pasó casi desapercibido que ERC no apoyó el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) que había propuesto el Gobierno en solidaridad con Canarias. Sí, un partido de izquierdas y socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez se abstuvo y no quiso ayudar ni a los menores ni a otra comunidad, pese a que lo necesitan con urgencia. Más lejos fue otro de sus socios, Junts había dejado claro su rechazo a dicha medida.

Sin embargo, esto quedó eclipsado por la decisión de Vox de romper los acuerdos que tenía con el PP en diferentes comunidades autónomas, ente ellas Baleares. Aunque aquí no están en el Govern de Marga Prohens, sí le daban apoyo externo.

Cuando estábamos sumidos en el análisis de las consecuencias que puede tener esta medida, en Estados Unidos intentaron matar a Donald Trump durante la celebración de un mitin. No es la primera vez que sucede, de hecho cuatro presidentes estadounidenses han sido asesinados, pero no deja de ser impactante.

Aún sin haber digerido esta noticia, la selección española de fútbol ganó la Eurocopa. Poco después, Marta Vidal dimitió como consellera d’Habitatge. Todo esto en un mes de julio que promete. Y agosto no será menos, de momento, se prevé que el pleno para destituir a Grabriel Le Senne como presidente del Parlament sea dicho mes. Y esto es sólo lo previsible...