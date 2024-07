Quan fa un any d’aquell 10 de juliol en què es formà un govern per fer d’aquestes illes un lloc millor, puc dir que aquest període ha estat marcat per un afany constant per aconseguir fites en molts sectors: des de l’educació fins a l’habitatge, passant per la sanitat, hisenda, serveis socials i agricultura.

El turisme, pilar de la nostra economia, també ha vist transformacions significatives. La reformulació del pla de l’Impost de Turisme Sostenible de 2023 ha culminat en una convocatòria extraordinària, també hem mobilitzat Fons Europeus, no només per embellir zones turístiques, sinó també per eliminar infraestructures obsoletes, alleugerint així l’entorn urbà degradat. A més, hem reformat el Decret 1/2020, ara conegut com de Turisme Responsable, una mesura dissenyada per equipar, empoderar i protegir certes zones, enfrontant-nos resoltament contra les conductes incíviques d’aquells turistes que perjudiquen la vida local.

El més notable d’aquest any ha estat, sense dubte, la convocatòria de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears. Amb l’audàcia de la presidenta Prohens per afrontar una reflexió sobre el model turístic i econòmic de les illes, es va convocar la mesa el 22 de maig amb l’assistència de més de 140 entitats, totes unides pel desig de mitigar les preocupacions socials i promoure un model turístic que a més de rendible sigui també respectuós amb el nostre ric patrimoni cultural i natural.

Aquest procés obert i participatiu és, sens dubte, un model pioner en el nostre país, una oportunitat única per definir com i de quina manera volem veure el nostre futur, i per redactar junts el full de ruta que seguim. Ara més que mai, és important realitzar canvis que ens millorin tant com a destinació turística com a societat en conjunt. El procés no només cerca ajustar el comptador de visitants, sinó assegurar que el nostre patrimoni natural i cultural sigui preservat per a generacions futures.

Durant aquest any com a cap de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, he vist un consens clar dins l’ecosistema turístic: hem tocat sostre, i el creixement indefinit ja no és viable ni desitjable. Ara és essencial adoptar un model que prioritzi la sostenibilitat en tots els seus aspectes, respectant el nostre territori i millorant la convivència entre residents i visitants.

El futur de la nostra principal activitat turística probablement reposa en l’harmonia i l’equilibri, compromesos amb un territori finit i fràgil. La nostra oferta ha de destacar no només per sol i platja, sinó per ser un reflex del nostre patrimoni cultural i natural.

Gràcies a la resolució i visió de la presidenta Prohens, ara comptam amb una eina de participació oberta a tots, la web pacteperlasostenibilitat.org, a través de la qual residents, entitats i qualsevol interessat poden contribuir activament a definir les illes que volem per al futur. Ara és el moment de fer sentir la vostra veu, de sumar i de contribuir activament al debat i a la creació de propostes.

Reiter la meva crida a la participació activa. Estam davant d’una oportunitat única, un moment crític on podem superar les nostres diferències i treballar junts per definir i construir el futur que desitjam per a les nostres illes. Per les illes que t’estimes més.