La política transcurre a velocidad de vértigo, pero no somos actores principales. El golpe de Abascal no lo ha pensado ni reflexionado. Obedece a una estrategia a nivel europeo desde que se ha montado Los Patriotas de Europa, una miscelánea de ultraderecha con Orban, Le Pen y otros fachas prorrusos. Deberíamos diferenciar fachas de ultraderecha. Ya que Sumar es en gran parte fachas de izquierdas que también son prorrusos, Irán y por supuesto Hamás. Abascal ha iniciado su funeral con un error que pagará caro. Vox se irá fragmentando. Alvise durará poco. De los Monteros confecciona una alternativa más suave, más de corte liberal, que también restará a Vox. Los extremos tienden a la fragmentación. Ha ocurrido con Podemos. Sumar es un tutti frutti en descomposición. Si se consuma el revolcón de Trump en EEUU, el efecto mariposa llegará a Europa con consecuencias peligrosas. Este es un comerciante psicopatón que no quiere seguir haciendo de gendarme de Occidente. Cree que es demasiado caro. Pactará con Putin y sacrificará Europa. Quedaremos aún más debilitados. Abascal no tiene ni idea de todo ello. Es más macarra que político. Ha roto el pacto con el PP solo por su ánimo de formar parte de la élite del nuevo fascismo. Romper un pacto por los menores es el símbolo de su vacío moral. Es cierto que quien ha patrocinado este sinsentido son los vividores burócratas que dirigen la UE. No atienden la evidencia de que la inmigración es un problema que se está convirtiendo en un obstáculo para los países mediterráneos. Las personas sensatas queremos ayudar a los necesitados, pero de manera reglada y financiada por UE. No podemos seguir asumiendo esta avalancha. Pero Feijóo es adecuado el sentido de Estado. Esta es la diferencia entre los mandatarios que pueden llegar a estadistas y los mediocres advenedizos. Feijóo amplía su abanico electoral en el caladero centrista demostrando que respeta los pactos. No existe ningún acuerdo programático que hable de menores inmigrantes en los pactos PP-Vox de las autonomía. Su ruptura por las ínfulas del pequeño caudillo Abascal le dejan en evidencia. Gracias. Nos has hecho un favor impagable. Te has autoinmolado. Has ayudado a centrar de forma evidente al PP. Pero sobre todo has destruido el arma más letal de Sánchez. Éste ganó las últimas elecciones con el lema de «hay que parar la ultraderecha». Ahora se abre un escenario nuevo. El PP debe manejarlo, mejorando su comunicación. Trabajando mejor las redes y la comunicación con los jóvenes. A Sánchez se le ha acabado la bicoca del miedo a los ultras. Él también deberá vigilar su relación con la ultraizquierda. Si todo ello concluye según este análisis, podemos volver a la política para resolver nuestros problemas. Al diálogo y a pactos sanos y productivos.