Si alguna cosa puc dir avui, quan ja fa un any que he de suportar un Govern de les Illes Balears que governa en contres meva: en contra del patrimoni, la llengua i la cultura de casa nostra, i que ho fa també, naturalment, en contra de l’aire que respirem, de l’aigua que bevem i de la felicitat que desitgem, és que de cada dia la cosa va a pitjor. Aquest Gobern Nostro, presidit amb una figa de moro amb pues per Marga Prohens sota la batuta de foc dels feixistes de Vox, pot presumir, com així ho fa ella, d’haver complit el seu primer any sent fidel als seus principis hispano-castellanistes i al seu programa des-programat que ens està enfonsant cada cop més al fons de la mar, mataritle-ritle-ritle. «Si algo puedo decir hoy», escriu en castellà macarrònic la nostra superba i pretensiosa presidenta balear. Diu que creu que ha complit durant aquest últim any la paraula dada. Més que dada, dadà. Però ella deu ignorar què significa aquest estil literari. No es troba dins el seu àmbit d’amics i correligionaris.

Si alguna cosa puc dir jo avui referent a la mala feina feta pel Govern balear i la seva presidenta durant aquest última any és tot. Perquè qui no respecta i recolza la identitat dels seus representats ho fa tot malament. A mi no m’ha respectat ni m’ha recolzat en la meva estima per la llengua pròpia, per la meva cultura, pel meu patrimoni, per la meva llibertat i pel meu alliberament de l’Estat espanyol que em té ofegat i a la vora d’un vessament cerebral i d’una parada cardíaca. Diu la senyora Prohens que ha aconseguit reduir el temps d’espera d’una intervenció quirúrgica de quatre mesos a tres. Que no sap que els vessaments cerebrals i les parades cardíaques no es poden retardar ni un sol segon?

Es veu que està molt preocupada per la sanitat pública, però al pas que va, quan aquesta funcioni ja no hi haurà pacients a les sales d’espera, sinó moribunds amb crosses a les cunetes.

Si alguna cosa puc dir avui és el que acabo de dir, i desitjar a la nostra Honorable presidenta Marga Prohens que recobri el seny aviat.