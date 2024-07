Qualsevol canvi a l’estatus quo sempre provoca tensions en diversos sectors socials. La implementació de fonts d’energia renovable no és una excepció i en els darrers temps, fruit de la necessària acceleració del desplegament de renovables, s’ha incrementat el nombre de notícies de grups, contraris a instal·lacions concretes o al plantejament en general.

En aquest article no pretenc desprestigiar cap dels moviments, crec fermament que és necessària la crítica i el debat per assolir objectius millors en qualsevol àmbit. A més, jo mateix he mostrat el meu desacord amb certs projectes per que he considerat que els emplaçaments triats o el disseny no era el correcte. Ara bé, sempre he ofert una alternativa realista, cosa que no veiem sovint.

Repassant una mica les dades que han anat sortint en els darrers mesos, pareix clar que la necessitat de sòl per desplegar la fotovoltaica necessària per a fer front la descarbonització de Balears és del voltant de les 3.500 hectàrees de sòl rústic. Això suposa menys d’1 % del sòl de tota Balears. Aquesta xifra pot semblar molt per alguns i poc per altres, però és el que hem de menester, a més d’intentar maximitzar les cobertes i aparcaments en sòl urbà, reduir el nostre consum energètic, electrificar l’energia que consumim i altres hàbits per a descarbonitzar realment la nostra comunitat. Amb els parcs fotovoltaics que tenim actualment en funcionament, no es superen les 500 hectàrees i es possible que el 2025 ens apropem a les 1.000. Un creixement important en molt poc temps, raó per la qual sorgeixen les tensions.

Posats en context, una de les coses que han fallat és la cultura dels promotors de renovables, que fins fa uns anys entenien que posar renovables era suficient per convèncer a la gent que la seva empresa era bona. Ara mateix, ja no és un valor per a les persones més properes del territori, que a més, comencen a emprar premisses clarament contra les renovables. Actualment és tan important aconseguir la llicència social com l’administrativa. I per això no cal posar a tothom d’acord, basta anar de cara, explicar el projecte als municipis afectats, donar eines de participació i fomentar el vincle amb aquella instal·lació. No és fàcil, però és el que necessitem si volem que el desplegament de renovables tingui la velocitat necessària per combatre el que si és un objectiu comú, l’emergència climàtica. Aquesta mancança dels promotors, l’aprofiten moltes vegades grups que han passat del Nimby al Banana. Aquests acrònims anglesos defineixen l’oposició a instal·lacions renovables o necessàries per les renovables arreu del món. Van més enllà de criticar un projecte i proposar alternatives realistes, que també veiem, però amb manco freqüència. El Nimby (Not In My Backyard), no vol renovables ‘al seu pati’, és a dir, no les vol a prop. Les raons són diverses però molts arguments són falsos, com l’augment de la temperatura de fins a 7 ºC del voltant del parc (això s’ha publicat en mitjans de comunicació d’aquestes illes sense cap dada que ho suporti). Fins ara, aquest era el moviment més estès i en alguns casos comprensible, perquè eren els majors afectats per una qüestió que és certa, com l’impacte paisatgístic. A tothom li pot agradar més una parcel·la de terra que una amb plaques solars. No obstant, s’està estenent el moviment Banana (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) que ja posa en qüestió ‘qualsevol instal·lació, a qualsevol lloc devora qualsevol cosa’ que es resumeix en estar en contra de qualsevol desplegament renovable o instal·lació que sigui necessària per al seu desplegament, com subestacions o xarxes elèctriques a qualsevol lloc. Els arguments emprats per aquest moviment són semblants a l’anterior però afegint un dret a mantenir l’estatus quo i sempre sense oferir alternatives realistes.

Podem pensar que la responsabilitat és de les administracions i dels promotors de renovables d’explicar millor els projectes i la necessitat dels mateixos i no fallar en la selecció de terrenys. Però també és necessari un moviment crític però valent a favor de les renovables. Un moviment similar al que està creixent a la Comunitat Valenciana, sota el lema de Volem Renovables promogut per l’Associació Valenciana d’Energies Renovables (AVAESEN) però que ja conta amb moltes persones que no pertanyen a l’associació, de forma ordenada, amb garanties, però sense aturar-nos. Per combatre les oposicions frontals, hem de fer les coses millor tots. Necessitem crítica, necessitem millorar i sobretot, necessitem renovables però més ràpid.