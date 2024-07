Mallorca es uno de los mejores lugares del mundo para vivir: sus playas, sus montañas, sus monumentos, su gastronomía... se me ocurren mil razones para elegir esta Isla como lugar de residencia. Sin embargo, las dificultades para acceder a la vivienda se están posicionando como un contrapeso, cada vez más importante, que contrarrestra todas las maravillas citadas con anterioridad. Muchos jóvenes no pueden desarrollar sus proyectos de vida porque no tienen un techo en el que vivir. Así, cada vez son más los que con 30 años se ven obligados a vivir con sus padres. En el caso de aquellos que quieren empezar a convivir con su pareja es muy complicado, pero para los que quieren hacerlo en solitario es prácticamente imposible.

Pese todo esto, Mallorca sigue atrayendo muchas personas, que quieren vivir en la Isla. Sin intención de desanimar a nadie, me sorprende que esto suceda, ya que hay muchos lugares en la Península en los que se pueden comprar casas mucho más económicas, en algunos pueblos del interior peninsular se pueden adquirir casas de 90 metros cuadrados por 25.000 euros. Noticias relacionadas Casas de 90 metros por poco más de 25.000 euros: estos son los municipios donde puedes comprarlas Es cierto que estos municipios no tienen las posibilidades laborales de Mallorca, que este año ha llegado al pleno empleo incluso antes de la temporada alta. Pese a ello, no sé hasta qué punto puede compensar trabajar para pagar, en muchos casos una habitación en un piso compartido. De hecho, cada vez hay más sectores que tienen problemas para encontrar trabajadores y completar sus plantillas. Facilitar el acceso a la vivienda es imprescindible, y el Govern asegura cada día que es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, en una economía de libre mercado es muy difícil limitar el precio de la vivienda en una territorio limitado con mucha demanda y poca oferta. No obstante, es imprescindible encontrar una solución.