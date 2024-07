Sí, así es: estoy convencido de que hay alguien en el gobierno que es fan mío, y que me lee con atención y también con fruición. Y yo me imagino a ese alguien hace unos días pensando: «Bueno, está bien, vamos a darle a Házael González material para su columna, y lo vamos a hacer intentando regular el porno en internet, que es una cosa que está ahí al alcance de todo el mundo y que no podemos prohibir porque se supone que somos liberales… así que se me ocurre la maravillosa idea de hacer una especie de carnet de puntos en el que tú te vas a registrar con tus datos personales y vas a tener unas veces limitadas para meterte en las páginas y hacer lo que quieras en ellas, y no me importa en absoluto que alguno/a de mis asesores/as me esté diciendo que lo importante sería invertir en educación sexual, porque muchas de las páginas de contenido para adultos ni siquiera están radicadas en la Unión Europea y no están bajo nuestro control, o que ese mismo contenido se puede conseguir sin problemas por canales de distribución internos, o que la idea de un pajaporte atenta contra las libertades más elementales, porque lo que yo estoy haciendo es darle material a Házael González para que escriba su columna, y si la gente piensa que mi idea es una patochada sin sentido que nadie se va a tomar en serio, pues allá ellos/as, que sólo faltaría que ahora se creyesen que estamos legislando para las personas y que lo vamos a hacer de una forma lógica y coherente…».