Esta cinta (Marco Ferreri, 1960) trata de la obstinación en la compra de un cochecito. Las grandes financieras abandonan proyectos verdes, dado que el sector de las armas les ofrece más rentabilidad. Vuelven al petróleo, al no dominar la producción de litio y ven a la industria china de coches eléctricos como un enemigo. La Comisión Europea les impone aranceles de hasta un 37,6 % con la excusa de que los fabricantes reciben ayudas del gobierno chino. Una investigación de CIVIO -con datos del 2023, publicados por el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, excluyendo préstamos, garantías, ventajas fiscales, etc.,- detalla que el grupo empresarial Volkswagen recibió 300 millones de euros en subvenciones sin contraprestación, de los cuales 187,8 millones han ido a la fábrica de baterías de su filial Power Holdco Spain de Sagunto (Valencia). Según la investigación periodística de Dani Domínguez (La Marea 21/3/2024) las administraciones españolas concedieron 897.252 subvenciones por un total de 33.255 millones de euros. Tan solo doce empresas del IBEX-35 acapararon subvenciones por más de 600 millones de euros. El nuevo premier Keir Starmer planea crear una empresa energética con fondos públicos en el Reino Unido. ¿Qué estamos haciendo mal para que el Banco Popular de China sea el primer acreedor mundial de deuda y financie, entre otros, a los EUA, que le debe 767.000 millones de dólares? ¿Pero la economía de libre mercado no era muy dura y poco social pero la más eficiente? ¿Apostamos por el libre mercado, o debemos aceptar que una economía planificada como la China es capaz de hacerlo mejor y más barato que el sistema capitalista? En el libre mercado los impuestos de los ciudadanos no deben pagar las ineficiencias ni de bancos ni de fábricas. El proteccionismo de la UE dinamita la competitividad y traerá represalias. Libre mercado es poder comprar al mejor precio, ya sea un gran SUV o un cochecito, chino o no.