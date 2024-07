Avui estam pitjor que fa un any. En mesos, el PP ha permès que s’esquerdin els pilars de la convivència, i on hi havia pau social, ara hi ha manifestacions; on hi havia consens lingüístic, ara hi ha conflicte a les aules; on hi havia mesures de protecció del medi ambient i contra la massificació, ara hi ha un decret que legalitza l’urbanisme il·legal, promou més consum de territori i aigua i genera més pressió arreu. I on hi havia decència democràtica, ara patim la barbàrie de Vox, amb el PP.

L’episodi indigne protagonitzat pel president Le Senne no és casual. És conseqüència d’un PP que obre pas a radicals homòfobs, racistes, intolerants, de plantejaments autoritaris i antidemocràtics i també d’un lideratge, el de Prohens, basat en la radicalitat i crispació. El gest ha esdevingut un símbol d’intolerància a les diferències. El PSIB-PSOE ha ofert un cordó sanitari, però allà on PP europeu pacta amb altres forces per fer front a la ultradreta, Prohens cerca aquest suport. El PP ha malbaratat un any causant desgavell i embulls, amb la connivència dels socis de Vox. Ha estat un any de retrocessos democràtics i drets, amb un PP centrat només a afavorir els seus socis de Govern i les grans fortunes i als més privilegiats. Mentrestant, s’ha abandonat la ciutadania, imposant polítiques que han generat un conflicte educatiu i lingüístic, de massificació creixent... De fet, Prohens ha causat les dues manifestacions més grans a la darrera dècada. La societat civil ha frenat les aspiracions ultres de Vox. La resposta social de la davant l’intent de segregació lingüística que volien perpetrar PP i Vox ha estat un fracàs. És d’agrair el comportament de la comunitat educativa, que ha posat més seny que Vera i Prohens. Igual que cal agrair el plantejament de l’OCB davant els continus atacs a la cultura i la llengua de la nostra terra. Tampoc es veuen bones perspectives a l’àmbit laboral. En una temporada on hi haurà més activitat que mai, el Govern decideix eliminar el reforç de control d’Inspecció de Treball a l’estiu. Hem d’agrair que els sindicats CCOO i UGT hagin alertat d’aquesta falta de control que promou el PP. Els preus de l’habitatge es disparen i les polítiques del PP només contribueixen a incrementar-los. Un cop més, Prohens permet aquesta deriva de més pressió, en lloc d’aplicar eines eficaces com el control dels preus del lloguer. En aquest cas, la societat civil liderada per grups mediambientals, estan fent la labor de contenció als desgavells del PP. Ha estat un any foscor i nul·la transparència, amb un Govern que ha intentat aprovar un projecte del port de Palma per la porta falsa, ha eliminat l’oficina anticorrupció i ha suprimit la comissió de Medi Ambient. Hi perdem en qualitat democràtica. Allò que sí que han fet ha estat atendre els rics i els seus amics, suprimint l’impost de successions i aprovant un decret de depredació que legalitza xalets i piscines en sòl rústic, amb un missatge d’impunitat als infractors i amb uns efectes de difícil reversió i que compromet futures generacions. En un any no només hi hem perdut; el Govern ha paralitzat quan calia avançar i ha involucionat, essent captiu de Vox; i, sobretot, ha governat d’esquena a la ciutadania.