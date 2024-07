L’antiga església de Sant Domingo, ubicada entre l’actual Consell de Mallorca i el Parlament balear, fou una joia del gòtic que s’ordenà enderrocar arran de la desamortització; començada a construir el 1296, fou destruïda el 1837. L’església nova de Biniamar a partir del 1914 aconseguí aixecar els murs, però vers el 1925 deixaren de completar-se.

Quina és la llàstima major: la de l’església enderrocada o la de no acabada? Deixem ja les dues esglésies esmentades i les circumstàncies històriques que determinaren els fets. Facem-ne, ara, metàfora i apuntem no a l’església com temple, sinó a l’església com comunitat: quina església representa millor l’estat de la comunitat cristiana actual, la destrossada o la incompleta, la que altres volen tallar-li la llengua o la que els propis mantenen amb el missatge mig callat? Si l’Església ha de completar l’obra de Jesús, no calen ales baixes a l’hora de confessar la fe ni ombres mortes a l’hora de comprometre’s amb els febles, ni pilotes fora allargant solucions. Serà la manca d’ardor («impuls vital», diria Bergson) el tema vertader a abordar?

El perill greu, avui, del cristianisme, a Occident, no és que el matin per odi, és que es mori per abúlia. Hi ha un temps per a cada cosa: per les comunitats cristianes no és temps de ploriquejar, és temps d’espavilar. De l’odi aliè sempre se n’ha sortit; de l’apatia pròpia, se’n sortirà?