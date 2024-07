En un acto que desafía toda lógica y decencia humanas, nuestro camarada Le Senne, en una exhibición de pura y refinada ignorancia, decidió que romper la foto de Aurora Picornell era digno de su posición. Sí, él, con orgullo desmesurado, en medio de un debate parlamentario, decidió destrozar la imagen de una de las figuras más veneradas de nuestra historia reciente. Este gesto, lleno de desprecio y odio, no solo insulta la memoria de Aurora Picornell, sino que también ofende a todos aquellos que lucharon y murieron por la libertad y la justicia durante la Guerra Civil Española.

¿Qué mejor forma de honrar a los caídos por la libertad que con un acto de infantilismo político? Quizás la próxima gran idea de nuestro camarada, sea quemar libros de historia en la plaza pública o reescribir textos escolares para que el fascismo parezca una moda pasajera y sin importancia. Romper la foto de Aurora no es solo vandalismo político, es un golpe directo a la memoria de todos aquellos perseguidos y asesinados por el fascismo. Es un recordatorio de que la extrema derecha, incluso en el siglo XXI, sigue despreciando los valores democráticos y humanitarios.

A pesar de los intentos de la extrema derecha por borrar y despreciar la memoria de figuras como Aurora Picornell, su legado sigue vivo. Cada acto de odio solo refuerza la determinación de recordar y honrar a aquellos que lucharon por un mundo más justo. Su sacrificio no será olvidado, y su memoria continuará siendo un faro de resistencia contra el odio y la ignorancia.

Tras un acto tan reprobable, nuestro camarada Le Senne se aferra a su posición, como si la ética no fuera una expectativa razonable para un representante público. Y, por supuesto, no podemos olvidar la complicidad manifiesta del equipo de gobierno autonómico, quienes con su pseudo-silencio parecen estar perfectamente cómodos con este tipo de comportamientos, ¿o no lo están?

Romper la foto de Aurora Picornell es más que un simple desaire político; es un ataque a la dignidad y a la memoria de todos aquellos que lucharon contra el fascismo. En un momento en que la extrema derecha busca reescribir la historia, es más crucial que nunca recordar y honrar a nuestros héroes. Aurora Picornell vive en cada gesto de resistencia, en cada lucha por la justicia y en cada esfuerzo por mantener viva la memoria de aquellos que dieron su vida por la libertad.

Gracias, camarada Le Senne, por recordarnos con tu desquiciante actuación, la importancia de la memoria histórica y la necesidad de seguir luchando contra la intolerancia y el odio.