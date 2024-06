Jesucristo sería el personaje histórico de esta parte del mundo a quien todos querríamos entrevistar. Descubriríamos lo alejadas que estaban sus ideas del cristianismo que destruyó la cultura clásica, borró civilizaciones y justificó guerras. De la Mallorca de todos los tiempos, yo tengo claro a quien abordaría primero: Joan March. Fue un genio de las finanzas que nos permitiría entender la España contemporánea y el capitalismo posterior a la II Guerra Mundial. El personaje más interesante de la actualidad es don Juan Carlos. Tiene el mayor relato y conoce todos los misterios. Pero además del papel que jugó en el 23-F y de los pormenores de su vida abusiva, a mí me gustaría saber cómo se siente ahora. Repudiado por la Casa Real, sin embargo mantiene los honores y da su nombre a una universidad, a un barco de guerra, a calles y plazas de media España. ¿Cómo es eso de estar vivo siendo un cadáver institucional? ¿Siente rabia, tristeza o indiferencia cuando le apartan de las fiestas que recuerdan la Constitución que él promulgó y sancionó en 1978? Otro tipo interesante pero a escala internacional es Netanyahu. Posee una capacidad asombrosa para digerir la matanza de palestinos. ¿Tal vez ha olvidado que hay museos del Holocausto para no perder la memoria? ¿Qué enseñanza le queda de los relatos directos que escuchó de niño, de los libros de historia, de los largometrajes y documentales sobre el terror nazi? Seguramente el presidente israelí me echaría de su presencia con insultos gruesos. No habría entrevista. Pero, en sus adentros, y de verdad, ¿qué debe sentir, alguien así?