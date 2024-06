María Frontera, presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM), ha demanat als indígenes de l’illa que aquest estiu evitin d’agafar el vehicle privat i es moguin per l’illa amb transport públic, tot per intentar d’apaivagar ni que sigui una miqueta la sensació de caos, de desgavell i de massificació que s’enduen els milions i milions de turistes que ens venen a visitar. O sigui: si no ens queda més remei que sortir de casa –perquè hem de fer activitats tan capritxoses i tan innecessàries com ara anar a fer feina, anar a comprar, anar a cercar els fills o simplement sortir de tant en tant a esbravar-nos–, millor que ho facem com ens suggereixen els grans capos de l’hoteleria illenca: amb transport públic. ¿Que el transport públic de l’illa, a causa de l’espoli sistemàtic a què històricament ens ha sotmès l’estat espanyol, és deficient, incomodíssim i obliga a fer mil i un jutipiris insalvables? Ah, idò te fots. Els hotelers mallorquins tenen claríssim a qui poden escopir a la cara –als seus conciutadans mallorquins– i tenen claríssim també a qui han de llepar els peus: als turistes i, sobretot, als poderosos de Madrid i als seus esbirros d’aquí. Per això mai no han exigit a cap govern de Madrid que ens tractàs fiscalment millor, ni que ens retornàs alguns dels moltíssims doblers que ens xuclen cada any, ni que invertissin més en infraestructures públiques. No ho han fet perquè, a l’amo, se li llepen els peus, les mans o el que sigui que toqui de llepar en cada ocasió. Com és natural, si els mallorquins no feim cas als hotelers i provam de continuar amb més o menys normalitat la nostra rutina, com a mínim el que hem de fer és sentir-nos culpables. Perquè, evidentment, la culpa del caos, el desgavell i la massificació creixents i cada vegada més insuportables és nostra i només nostra. Teva i meva. No dels hotelers, que tenen tot el dret del món a continuar farcint-se les butxaques explotant i depredant uns paisatges i uns escenaris que són de tots. Tampoc no és culpa dels turistes, que bé que són necessaris si els hotelers han de continuar engreixant la seva fortuna. No i no: la culpa és teva i meva. Turisme de masses? I tant. Però també cinisme massiu. Cal reconèixer, en tot cas, que si els hotelers de la FEHM consideren que els mallorquins són així de menyspreables, fins al punt que els poden maltractar bestialment, és només perquè els mallorquins fa dècades que es deixen menysprear i maltractar.