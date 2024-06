El pasado no vende y está agotando nuestro presente, por lo que hay que actualizar el cap. 3º del título VIII de nuestra Constitución. Si no, yo me apunto a las exigencias por necesidad de Cataluña en su aspecto económico. El Govern, con Prohens al frente, se equivoca al ir contra las peticiones de Catalunya, en materia económica, en lugar de pedir lo mismo para Baleares. Claro, que debido a que nuestro pueblo no quiere y tan solo pintamos una regadera de España y encima no va a votar porque cree que nuestra situación dentro de España no tiene solución y hay que seguir expoliando nuestro territorio. El PP y el PSOE en Baleares responde más a las órdenes desde Madrid, que a las necesidades de los ciudadanos de Baleares, tanto empresarios, trabajadores como jubilados.

El enfrentamiento hacia el adversario es una constante política, quizás la única política que se ejerce y que el pueblo viraliza, por eso hemos de cambiar el chip. Hay muchos que canalizan el descontento político-social en positivo y no en negativo, muchos están aprendiendo la lección a un precio muy alto, pero siempre están los ‘cuervos’ que se acercan a ‘mes’ pública, para sacar tajada del presupuesto público por sus ‘intereses’. Basta ver como andan de corrupción los dos grandes partidos (PP y PSOE), y siguen funcionando como si nada. Y, que no decir de VOX y de sus ‘Manos limpias’ ¡qué ironía!

¡Ah! Y ahora ‘se acabó la fiesta’, que me recuerda el voto para Ruiz-Mateos, en las que salió eurodiputado pero no sirvió para nada, salvo para demostrar el cabreo contra el poder establecido y para ganar dinero de forma personal al interesado. ¿Pasa ahora lo mismo? Pero debe ser con denuncia fundamentada, claro.¿Sería hoy un gesto heroico, aceptar la corrupción ajena, como un mal de la sociedad (histórica) o debería ser reducida a la mínima expresión e incluso eliminarla (si es posible)? La segunda versión es la correcta, pero hay que hacerlo ¡ya!, no como arma 0‘en contra de’ (con razón o sin ella), sino con razones fundadas y sin solo recurrir a los recortes de los medios de comunicación y a su influencia social, como hacen muchos fiscales y jueces. En algún partido esa corrupción se ha cobrado un precio importante y algunos no solo han aprendido la lección, sino que la sociedad se ha puesto a trabajar para dignificar el trabajo de las miles de personas, que no cayeron en esa tentación y necesitan dignificar su trabajo político como quedó demostrado en multitud de juicios (e incluso sin que los hubiera), solo mediáticos. Ver última sentencia de Camps donde sí hubo juicios, pero fallidos todos contra él. Necesitamos dignificar nuestra sociedad, potenciando nuestros valores sociales y personales, como ya hacen muchas personas clarificando nuestro futuro como sociedad. Por todo eso, debemos volver a estar en medio de la opinión pública, para seguir proponiendo ideas y concretando soluciones a nuestros problemas, como se hizo antaño, en el inicio de la Transición, de una forma eficaz y eficiente con resultados espectaculares y que hoy disfrutamos. Se hace imprescindible el inicio de la 2ª etapa de la Transición para reparar, para erradicar los defectos detectados debido al desarrollo social y económico, adelgazando el estado central y centralista, aunque les pese a los de siempre, si nos dejan, claro. No nos quedemos sentados en casa, exijamos un futuro mejor para Mallorca y Baleares.