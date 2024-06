vaniloquio

Del lat. tardío vaniloquium.

1. m. Discurso inútil e insustancial.

Según la RAE, la palabra con más acepciones simples (significados que tiene por sí sola) es «pasar», con 64 registradas. Imaginaba término más enrevesado para singular característica, cuando la simpleza es la respuesta.

Los hechos históricos pasan desapercibidos a los coetáneos; tienen que transcurrir décadas y apuntes en libros de historia que remarquen alguna situación ejemplar.

No he encontrado, en la hemeroteca, anotaciones sobre la primera vez que se presentó la corriente feminista a unos comicios como formación política. Tal vez, nuestros nietos o sus hijos llegarán a leer que en las elecciones europeas de 2024 este movimiento planteó su propuesta en forma de programa electoral. Además, lo hicieron hasta 34 candidaturas más. Más del 75% son de corte social o de ‘izquierdas’ y tres partidos con las señas ‘Partido Comunista de…’; cifras que me sorprenden, ya que los medios de comunicación se cuidaron mucho de que solo viéramos pelear a seis o siete y que sus propuestas y programas comiciales se silenciaran bajo el «y tú más» o «que viene el lobo». No debe sorprendernos, pues, que volvamos a estar cerca de un 50 % de población en edad de votar que ni se acercó a los colegios electorales. Echemos la culpa al buen tiempo, a los compromisos domingueros o a la desidia.

Los representantes políticos en Francia (al parecer sin condicionamientos) se unen en una única candidatura; quieren ponerlo fácil, si no está de acuerdo con las proclamas fascistas encontrará únicamente una papeleta. En España, parece que la eterna discusión de si ‘solo’ nos gusta más con tilde o sin ella (pese a que la regla es extremadamente clara) divide a las iniciativas sociales; no son suficiente peso las necesidades comunitarias, los sueldos justos, sanidad pública de calidad, igual en la educación, pensiones cómodas, ayudar a las familias en riesgo de exclusión, el aumento de personas con trabajos en mejores condiciones… y si, cualquier memez, les sirve de pretexto a la hora de crear una nueva alternativa que divida al votante de izquierdas.

En próximas convocatorias, usted, puede ir a la playa o a esquiar, también quedarse en su cómodo sofá cambiando de canal, pero recuerde que quien calla otorga.