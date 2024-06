Ja he parlat en anteriors ocasions respecte de la necessitat urgent de desenvolupar l’emmagatzematge a gran escala a Balears. El recurs renovable, en el nostre cas, majoritàriament el sol, produeix una quantitat d’energia increïble que en breu, amb la potència instal·lada entre autoconsum i generació superarà la nostra demanda elèctrica.

Serà en aquest moment quan haurem d’emmagatzemar aquesta energia per a poder llançar-la a la xarxa elèctrica en hores en les quals no es produeixin renovables. Però pensar a desenvolupar emmagatzematge quan arribem a aquest punt, és arribar tard. Falta poc, potser menys d’un any perquè, segons les previsions, arribem a veure algun abocament de renovables a Mallorca (a Menorca ja els veiem). Això és una cosa que els qui hem pressionat perquè les renovables s’instal·lin de manera ràpida, no podem suportar, cada kWh renovable ha de ser aprofitat, mai malgastat. Doncs posem-nos a la feina ja, precisament per a anar construint la piràmide de la transició energètica d’una manera ordenada i bona per a tots.

És cert que actualment la maduresa tecnològica de les bateries està arribant a un grau important però la veritat és que encara falta temps perquè el preu de les mateixes sigui realment competitiu. També cal reconèixer que tant el Govern d’Espanya com el de Balears han incorporat l’emmagatzematge en les seves línies d’ajuda per a reduir aquest efecte en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears. Però això no és suficient, hem de dissenyar i aplicar un mercat d’emmagatzematge energètic per als territoris no peninsulars. Som aquests territoris, els més fràgils, els que necessitem de forma més urgent aquesta regulació, que donaria una seguretat a les inversions i evitaria l’especulació. Aquesta eina donarà seguretat jurídica a les empreses i sobretot un millor aprofitament de la generació renovable i aquesta feina és del Govern de l’Estat i tot el sector l’hauria de pressionar per a que ho fes ja.

Clar que sempre és millor que els nous desenvolupaments renovables vinguin amb la incorporació de bateries i molts ja ho fan, esperant que en una segona fase, després de la fotovoltaica i amb un preu menor, puguin afegir les bateries i tinguin un major rendiment energètic i econòmic. De fet, ara mateix, cap desenvolupament de fotovoltaica no té sentit sense incloure emmagatzematge en el seu projecte. I és que les bateries no sols són una necessitat energètica, són una oportunitat econòmica i d’ocupació. Sempre es parla de la instal·lació de renovables, però se’ns oblida l’important, el manteniment i l’operació de les instal·lacions. Una planta fotovoltaica no necessita molta gent en el seu manteniment, però amb una o diverses bateries, es pot incrementar l’ocupació i per tant millorar l’economia de les nostres illes.

En definitiva, un treball públic per davant, la regulació correcta i decidida per part del Govern d’Espanya, i un treball privat per davant, promoure l’adquisició de bateries per a promoure l’economia d’escala i reduir el seu preu. Els dos alhora per un bon motiu, emmagatzemar el sol i fer-lo brillar en la nostra xarxa elèctrica quan vulguem no sols quan brilli en el nostre cel.