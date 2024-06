Segons el Ministeri de l’Interior, la taxa de criminalitat a les Balears és la més alta de tot l’estat espanyol, i aquest és un fet que s’arrossega any rere any. Ni els reforços policials que arriben a l’estiu compensen les mancances dels efectius existents. Els policies estatals no volen venir a unes illes que són cares, amb greus problemes d’habitatge i culturalment diferents de l’Espanya a la que estan acostumats. Tot això fa que les plantilles constituïdes al nostre territori siguin poc estables i configurades, en la seva major part, per gent de fora que ens veu més com a una destinació de pas. Els problemes de desconeixement de la realitat illenca o de manca d’acceptació de la nostra identitat són un clàssic que, fins i tot, han provocat episodis en els quals no pocs autòctons han tingut desagradables incidents amb els agents per exercir el seu dret legal a expressar-s’hi en català.

És evident que l’actual sistema de seguretat no s’ajusta a les nostres necessitats i que hauria d’incorporar un element d’estabilitat que superés els problemes actuals. Des de l’any 2007, el vigent Estatut d’autonomia preveu la creació i organització d’un cos de policia propi, com ja tenen altres comunitats considerades de primera categoria. Només els partits illencs, Més i el PI, tant en els seus programes electorals, com en reiterades peticions, han reivindicat que es desplegués aquesta competència de l’Estatut, que és una llei orgànica que forma part del bloc de la constitucionalitat. Sembla, però, que els abanderats del constitucionalisme i l’ordre, tot i ser conscients de les mancances dels cossos i forces de seguretat de l’Estat a les Balears, i saber que aquest és un problema estructural i no conjuntural o estiuenc, no s’atreveixen a abordar aquesta qüestió per raons ideològiques.

Diuen que la llei hi és per complir-la, però això sembla una veritat a mitges, perquè quan la llei és per defensar la nostra llengua, cultura o autogovern, aqueta llei tendeix a convertir-se en paper banyat i els seus efectes són minsos. La creació d’una policia autonòmica balear reforçaria la nostra seguretat i donaria alternatives d’estabilitat i millora en aquells agents policials locals o estatals que s’hi vulguin integrar.