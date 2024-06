Pues mira tú por dónde que el otro día, leyendo tranquilamente este periódico que nos ocupa, me regaló la vista una preciosa imagen del viejo tema bíblico de ‘Susana y los viejos’ que yo nunca antes había contemplado, y donde se puede admirar uno de esos hermosos y rotundos y decimonónicos desnudos femeninos que alegran la vista al más pintado por mucho que ya haya transcurrido más de un siglo desde su ejecución. Semejante (y sugerente) imagen era el perfecto reclamo para el artículo firmado por el compañero de letras Jaume Llabrés Mulet, quien explicaba que el lienzo en cuestión era obra de un pintor llamado Francesc Maura Montaner, el cual es, oh sorpresa, el único pintor mallorquín cuya obra está conservada nada menos que en el Museo del Prado. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, ya que en su artículo, Llabrés Mulet nos informa de que tan hermoso lienzo está cedido a un museo alicantino, donde por méritos propios es una de las joyas de la colección... Y pregunto yo, que me gusta preguntar cosas: ¿acaso no habrá alguno de esos políticos del pelaje que sea, que tanto se llenan la boca con ‘lo nostro’ y demás, que se esfuerce un poquito en traer a la palestra a un artista patrio (patrio como isleño, se entiende), para que su precioso arte pueda ser apreciado en el lugar que le vio nacer, y que debería estar orgulloso de tenerle como hijo? Porque a la vista de tan hermoso y carnoso trazo, seguro estoy de que no soy yo el único que lo apreciaría...