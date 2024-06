Recuerdo que en una novela de Philip Roth aparece la figura de un mendigo neoyorquino que en la América de los sesenta o setenta se pasa las tardes sentado en la acera con la radio pegada a la oreja escuchando la retransmisión de los partidos de béisbol de la jornada, cuyos resultados anota en unas cuartillas que luego vende por unos centavos a la gente que a última hora sale de sus trabajos. En América hay jornada de liga de béisbol cada día, más de centenar y medio de partidos para cada equipo desde abril hasta octubre, así que no resulta raro que incluso en el mismo campo haya siempre un montón de gente tomándose algo en el bar confiada en que ya le contarán luego quién ha ganado. Yo mismo empiezo también a estar ya más para que me lo cuenten luego (al momento no, que no soporto los gritos). Por si no bastara con el fútbol, no hay día sin que haya jornada de Liga o Euroliga de baloncesto en la tele, fin de semana sin que, entre carrera de motos y carrera de motos, a la selección de balonmano no le toque jugar algún campeonato europeo o del mundo, ni semana sin Grand Slam. Pensábamos que Nadal nos iba a dar el descanso que merecemos después de seguirle desde que era chaval, pero ha aparecido Alcaraz, con lo que volvemos a estar en las mismas. Hace no sé cuánto que no duermo una siesta como Dios manda en domingo y ahora me entero de que Fernando Alonso ha firmado por dos años más con Aston Martin.