Contaminació turística és l’actual problema que pateix Palma i Mallorca; és un cúmul d’efectes perjudicials que ens du la massificació de visitants: saturació de carrers i transports públics, sensació d’angoixa, carreteres embossades, consum del territori, excés de consum d’aigua, falta d’espai a les platges per a la teva tovallola, renou, brutor, incivisme, greu falta d’habitatges a preu assequible i la llista continua...

Com no pot ser raonablement d’altra manera, estic a favor del turisme, dit això s’han de puntualitzar algunes coses. Anys arrere, l’arribada de més turistes significava una millora per a les Illes, però ja fa molt de temps és el contrari. Incrementar el número de turistes significa un augment de la massificació que ja patim, més problemes de tota mena. El més greu és l’habitatge, que durà un perjudici de la convivència i ben estar social.

El passat 22 de maig, el Partit Popular va organitzar la ‘Mesa per al pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Illes Balears’ amb la participació de tot l’espectre social i partits polítics. El motiu principal era com resoldre l’actual saturació turística a les Illes i en especial a Palma; una proposta necessària, valenta, molt ben rebuda i que va il·lusionar a la gran majoria. Confiï en l’èxit de les mesures que s’aplicaran de resultes dels pactes socials i estudis que surtin de la Mesa. Però crida l’atenció que la senyora Marga Prohens anés en contra de les mesures que Francina Armengol aplicava a la contenció turística i que, fa dos mesos, estava a la Fira Turística de Berlín negociant amb els turoperadors alemanys allargar la temporada a Mallorca i ampliar les arribades a la resta de les Illes. El dia escollit per a la Mesa, va ser casualitat o una estratègia per desinflar la manifestació que s’anunciava en contra de la massificació turística, calmar el mal estar social per aquesta massificació i aprofitar per avançar la campanya d’eleccions europees un dia, sortint amb avantatge?

Un handicap de l’actual Govern és que, una vegada es prenguin les decisions oportunes, tenint en compte els pactes, estudis i estadístiques de la Mesa, Vox dirà si està o no d’acord perquè en l’actual Govern tot ha de passar pel filtre i consentiment de Vox.