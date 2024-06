S’acosten les eleccions europees i, com sempre, molta gent optarà per l’abstenció, quan no per un vot en clau nacional per premiar o castigar els seus respectius governs. Total, l’Europarlament no determina gaire les polítiques de la Unió, sinó que són els dirigents dels vells estats-nació els que fan i desfan d’acord amb els seus interessos. No és d’estranyar que la ciutadania difícilment entengui que és això d’Europa respecte d’ells: no és un país o una nació, ni tant sols una potència mundial de la qual se’n puguin sentir orgullosos de formar-ne part.

El projecte europeu, que en el seu moment era garantia de democràcia, progrés econòmic i benestar social, ha decebut. La Unió Europea s’ha convertit en una pesada màquina burocràtica que, lluny de d’agilitzar processos, embossa amb paperassa i complexos procediments actuacions que haurien de ser senzilles i dinàmiques. He sentit batles comentar que s’estimen més prescindir de fons europeus per fer coses d’utilitat relativa, perquè al final, més que un ajut, és una complicació administrativa i pressupostària que no els surt a compte. Tot i així, confés que soc un europeista convençut. Crec en la necessitat d’una Europa unida en base a un sistema federal, amb uns valors de radicalitat democràtica que han de ser la garantia de la llibertat, no tant sols de la seva ciutadania, sinó també dels pobles o nacionalitats que la integren. Una Europa que encapçali la lluita per la sostenibilitat ambiental, la qualitat de vida de les persones, la igualtat, la solidaritat i la no discriminació per lluitar contra l’amenaça de qualsevol forma d’integrisme o règim totalitari. Necessitam una Europa forta, que no tant sols ha d’aspirar a ser el primer mercat econòmic del món, sinó que ha de ser el referent de la unió en la diversitat, per donar exemple de com conviure en pau, cooperar i fer avançar la societat i el progrés. Les Balears ens jugam molt en aquestes eleccions. Europa ha de respectar la nostra singularitat i deixar de tractar-nos com a una simple colònia turística. Ha de reconèixer el nostre fet diferencial, la insularitat i els costos o límits que això comporta i l’oficialitat del català a la Unió. No ens poden continuar discriminant. Votar en clau balear a Europa és una necessitat.