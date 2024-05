No hay debate. Ya ha ocurrido con las vascas y catalanas. Ahora no se hacen propuestas. Nadie explica su proyecto. Ni análisis y balance de la gestión realizada, autocrítica, valoraciones de los problemas de la UE. A siete de cada diez europeos les preocupa la inmigración. No he oído una sola propuesta real. Rehúyen su debate, quizás por su poca capacidad de resolución. Acaso no ven las grietas abiertas en la UE con países en desacuerdo y siguiendo consignas contradictorias. No he leído, ni oído las valoraciones de los Borrell, Von der Leyen o Michel. Este último advirtió de un nuevo telón de acero si no se incorporan nuevos miembros. Estos globos sonda precisan ser aclarados. Cuáles, por qué, qué aportan, qué cuestan. Son asumibles. Todos estos interrogantes ni se mencionan. Se dedican a las descalificaciones. En España, la única ocurrencia de César Sánchez es debatir sobre el fango y Milei. Me importa un billón de bledos sus inquinas y su miedo a la ultraderecha.

Uno tampoco quiere extremismos. Ni fascismo de derechas, pero tampoco de izquierdas. ¿Acaso Podemos y Bildu no son ultraizquierda? Los fachas avanzan por las políticas de bobos esféricos como él. Europa es un fiambre. Una inmensa máquina burocrática que precisa disección y microcirugía para extirpar lobbies demasiado influyentes. Eliminar papeleo. La UE emite leyes que invaden nuestra autonomía y no sirven para nuestras especificidades. De todo esto ni una palabra. Es menester iniciar proyectos potentes para promociónar el conocimiento. Hacemos poca investigación. Dependemos en exceso de EEUU. Esto no es el futuro. Los recursos naturales deben ser redireccionados. Disminuir la dependencia energética externa. Y ello solo es posible con energía alternativa. No somos imbéciles. No nos distraen con discursos simplistas o cursis. Queremos seriedad, rigor, verdad. De lo contrario, crecerán los brexits. El mercado común era una buena iniciativa. La UE también, pero no la que nos han montado. Necesita reforma estructural profunda. Estados miembros de UE van a reconocer la Palestina de Hamás. La mayoría defendemos a los palestinos. Pero poner en manos de terroristas una nación es aberrante. La UE debería pronunciarse. Hasta ahora había una entente entre el socialismo y los populares en UE. Con la irrupción previsible de la ultraderecha esto puede explotar. La UE se convertiría en ingobernable. Tenemos un IVA excesivo. Es un hurto a nuestros bolsillos. Sobre todo para gastarlo como lo están haciendo. Se habla del incremento de gasto en armamento. No ha habido debate al respecto. La Sanidad en el mundo está controlada por multinacionales farmacéuticas. Hay que analizarlo y realizar propuestas. Ruego dejen de tratarnos como a imbéciles. Somos adultos. Olviden sus sainetes y hagan políticas para nuestro bienestar.