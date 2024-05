La okupación es un problema muy grave, que afecta a España, en general, y a Baleares, en particular. No hay derecho a que haya personas que usurpen las viviendas de otros, por mucho que algunos intenten dar a entender que sí, bajo el argumento de que no es justo que haya ciudadanos con más de un inmueble o que se trata de grandes tenedores. La propiedad es un derecho reconocido en la Constitución, también lo es el de la vivienda, pero no lo es el de okupar inmuebles ajenos.