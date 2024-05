Com de greu serà la situació que els francesos, sempre rebecs a treballar en qualsevol llengua aliena, batejaren el 2007 «Conspiracy Watch» l’observatori mediàtic creat per denunciar les teories conspiratives i limitar els perills de les notícies falses. Fundat pel politòleg Rudy Reichstadt i la historiadora especialitzada en el negacionisme de l’Holocaust Valérie Igounet, esdevingué el 2018 un servei de premsa digital a l’abast dels professionals, i entre moltes iniciatives acull des del 2021 el pòdcast de France Info anomenat «Complorama», des del qual periòdicament T. Mendès France, R. Reichstadt i P. Pennanec’h despullen les nombroses i desbaratades teories conspiratives. Verificant amb la màxima cura els fets, afegint el coneixement dels millors especialistes i proposant-se ser molt educatius, i «intentant ser el més directes possible, amb xifres, dates, fonts, i sempre respectuosos i sense fer bromes», amollen cada dues setmanes informació, assenyada i veraç, per salvar la veritat acadèmica i social sobre algun tema. No, han explicat, Taylor Swift no és cap agent del Pentàgon que promou amb les lletres satàniques de les seves cançons els missatges dels adversaris de Trump; no, no existeix un poder ocult responsable de totes les catàstrofes aèries que encalça dominar el món fent impossible l’aviació comercial; no, Vinted i els grans comerços de pizza no amaguen un extens vehicle de tràfic de nins a la xarxa; no, Bèlgica no és el terreny d’un assaig integrista musulmà per controlar les escoles amb l’esquer de l’aparentment progressista educació emocional i sexual; no, els serveis secrets britànics no protegiren l’assassí de Lady Di, que tampoc no acabà enverinant la reina Elisabeth; o no, Matrix i Dune no són estris d’IA per dominar les nostres ments: són exclusivament films més o manco entretinguts...

A veure quant triguen a explicar-hi que no, Milei no és cap gran economista liberal, sinó més aviat un falsejador del seu currículum que ha arribat a presidir un país que té gairebé la meitat de la població dins la pobresa, i que no, Llados no és un guru financer sinó un enganyabovos. I ho podrien fer al mateix pòdcast, perquè són bàsicament el mateix fenomen.