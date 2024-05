'Der Spiegel’ demana si «No vàrem aprendre res?» amb una bandera alemanya i una esvàstica nazi a la portada. Primer, vaig pensar que feia referència al suport del país teutó a Israel en la tasca d’exterminar al poble palestí ofegant qualsevol protesta contra el genocidi. A Berlín, per exemple, la policia va prohibir que se celebràs un Congrés sobre Palestina impedint que Vaorufakis els pogués demanar «Quanta sang palestina ha de córrer per netejar la vostra culpa per l’Holocaust?». Tendran culpa doble.

En realitat, Der Spiegel es referia a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que es planteja pactar amb la ultradreta. Tot això pocs dies abans d’unes europees on es vaticina una pujada històrica dels defensors de l’odi. Milei ha volat a Madrid per ajudar a aquest ascens amb l’avió presidencial que va dir que no faria servir mai. En arribar, els grans empresaris espanyols van córrer a reunir-se amb ell. A Alemanya, en canvi, les trenta empreses més importants han firmat un acord contra el feixisme.

En la seva intervenció, el serrador argentí de la justícia social i les llibertats va recórrer a les mentides contra la dona de Sánchez per alimentar l’odi que mou als treballadors que els voten. No veuen que perdre la justícia social vol dir, per exemple, que en el futur no podran pagar segons quins tractaments mèdics com passa als Estats Units fins i tot a Bruce Willis. Allà també esperen la tornada de Trump davant d’una alternativa que fa plorera. Un poc com aquí, on encara que el govern defensi la creació d’un Estat palestí, quan ha tengut oportunitat de suspendre les relacions amb Israel, ha votat en contra. I encara els hi subministram armes gràcies als vots de Vox, PP i Junts. Per això, el show de l’odi d’aquest cap de setmana a Madrid també ha comptat amb la participació del ministre de Netanyahu de lluita contra l’antisemitisme, Amichai Chikli. Entre el públic que l’escoltà hi havia líders del negacionisme de l’Holocaust. Entre els mentiders de la ideologia de l’odi, s’ho perdonen tot.

Per cert, per entendre l’encimbellament de Milei a Argentina, no us perdeu els dos ‘Punt de no retorn’ que el periodista multipremiat Raül Gallego ha dedicat al tema.