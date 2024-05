En els últims dies, el turisme ha estat al centre de totes les converses, la sensació de saturació turística ha romput els esquemes i un sentiment unànime s’ha fet amb els mallorquins. El tema ha generat sempre un debat acalorat tot i que, tenint clar que el turisme és pilar fonamental de l’economia mallorquina i sustent de moltes famílies, és innegable que la fatídica gestió del govern d’esquerres ens ha duit a un augment desmesurat del nombre de places turístiques. Des del 2015, Mallorca ha viscut un creixement inaudit davant de la inacció dels partits d’esquerres, que sempre s’ha presentat en contra del turisme, però mai han exercit a favor de donar solucions als residents d’aquesta terra.

Una vegada més, la hipòcrita esquerra s’ha penjat una bandera que ara han d’arriar perquè amb el govern a les seves mans es varen crear més de 85.000 places turístiques. Han fet història, no la que els agradaria, sinó la de la major pujada de places que evidencia la contradicció del seu discurs polític i les accions reals. Les promeses queden buides, ja que les falses moratòries anunciades mai varen suposar una baixada, posant en perill els interessos i necessitats dels residents locals i l’entorn.

Durant aquests darrers vuit anys, s’ha abandonat la lluita per la convivència que mereixem, els que vivim a casa, amb aquells que volen disfrutar temporalment de la nostra meravellosa terra. També a una capsa va quedar l’obligació de perseguir l’oferta il·legal, concretament 4.000 expedients desatesos en el subsol de la Misericòrdia, creant un retard de gairebé un any, degut a un nefast traspàs de competències.

La situació actual posa de manifest la necessitat urgent d’un canvi de rumb a Mallorca, per això el Consell de Mallorca, liderat pel president, Llorenç Galmés, i juntament amb el conseller de turisme Sr. Rodríguez, no es posa de perfil. Ens hem de sentir visitats no invadits, la qualitat de vida dels illencs no es pot veure en risc. Per això, ara les polítiques turístiques anuncien i compleixen amb la contenció i gestió, per evitar la massificació dels nostres espais.

El Consell Insular ha pres una decisió històrica: reduir en 18.000 el nombre màxim de places, tot amb l’objectiu de contenir el creixement desmesurat del turisme. Aquesta mesura, s’acompanyarà d’una política de gestió de la capacitat turística, que redueix el sostre de places, i per adaptar-se a aquest nou enfocament, prioritzant la millora de la qualitat sobre el volum, es realitzaran modificacions al PIAT.

Paral·lelament es manté un ferm compromís en la lluita contra l’oferta turística il·legal, una pràctica que perjudica seriosament els establiments que compleixen amb la normativa. Per reforçar aquesta lluita, s’han incorporat 5 tramitadors addicionals per agilitzar els procediments sancionadors. Aquestes mesures valentes són un pas ferm cap a la promoció d’un turisme més sostenible, responsable i respectuós amb el medi ambient. Representen una resposta concreta a les necessitats i preocupacions del poble mallorquí. La pancarta que l’esquerra ha duit penjada tots aquests anys cau i es rendeix davant un equip de govern que per primera vegada atura i escolta. Ara tenen l’oportunitat de sumar-se a aquest canvi de rumb, ja que durant els darrers vuit anys no ha actuat per millorar la situació de col·lapse del turisme. Això li suposarà una ocasió per demostrar un compromís real amb la millora del sector turístic.