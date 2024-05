Aquests dies hem vist Sóller col·lapsat. El 2017 el seu batle comentava a un diari sobre les advertències de massificació per la gratuïtat del túnel: «Sóller ya es desde hace años un punto de visita obligado para los turistas y vendrán tanto con peaje como sin él, y muchos mallorquines querrán venir a visitar el municipio algún día, pero no todos al mismo tiempo ni mucho menos cada semana».

Ja l’any 2006 moltes persones rellevants de les nostres illes van signar un manifest que es titulava Sense límits no hi ha futur. En un dels seus paràgrafs podem llegir:

«Els rècords turístics, però, no reverteixen actualment en una millora de les condicions de vida de la majoria de la gent. El preu dels habitatges, dels lloguers i certs productes bàsics pugen i apugen, mentre els sous, la renda familiar i els drets laborals baixen. La joventut no té futur aquí si no és per fer feina a l’hotel o a l’obra. El negoci es fa aquí, sí, però ens arruïna ecològicament i ens empobreix».

Fa vint anys, Ultima Hora del 15 de febrer del 2004 donava compte de la manifestació contra el creixement il·limitat de Mallorca. En aquell article podem llegir: «‘Qui estima Mallorca no la destrueix’ ha sido la consigna bajo la cual se han congregado miles de personas –más de cuarenta y cinco mil según la Policía Local– en una multitudinaria marcha pacífica y reivindicativa por las calles de Palma. Esa declaración de amor a la tierra ha sido un grito colectivo en defensa de una forma de vida que preserve lo mejor de la Isla para las generaciones futuras».

Insostenibles i més difícils de gestionar, les nostres illes estan al servei de les multinacionals de les línies aèries, de les grans navilieres, d’AENA i Puertos de España, que mouen cada any més passatgers amb la justificació que aquí volem més turistes. Per comprendre la magnitud de l’error que hem fet aquests darrers vint anys, hem de veure algunes dades oficials. L’any passat AENA va moure a l’aeroport de Palma 31.108.587 passatgers, mentre que l’any del manifest, el 2006, el nombre de passatgers va ser de 22.408.427. Pel que fa al nombre de creueristes al port de Palma, el 2006 en varen arribar 923.868, mentre que l’any passat ho feren 1.897.381. La població de Mallorca el 2006 era de 768.143, mentre que el 2023 era de 940.471. Durant aquests darrers vint anys, bona part dels mallorquins i mallorquines han estat a favor del creixement sense límits, com bé es demostra en els resultats electorals. Els governs que hem tengut els darrers vint anys no han posat límits en el creixement de turistes. Està clar que hi ha una gran dificultat en la gestió de posar límits, mentre que deixar-se dur pel que volen els grans és molt més fàcil. Però també és evident que en algun moment hem de començar a posar límits al nombre de turistes que podem acollir, i ara sembla que ha arribat és el moment.