No m’acabo de creure aquest Utility software (utilitat, a seques) de la IA que permet conversar amb els morts. I no només perquè ja s’han detectat estafes dels qui es vanten de manejar-la, amb unes obscures regles que només ells coneixen i cobren, sinó perquè fa temps que a la xarxa hi ha repertoris, tutorials i tota mena d’eines per aquesta tasca que, naturalment, no funcionen. Llocs com wikihow i lifehacker i molts d’altres ofereixen nombroses maneres de posar-se en contacte amb els morts, si bé la segona adverteix, educadament, que «És evident que és difícil comunicar-se amb els morts, però això no és motiu per no intentar-ho». Un xic més avançada i encisadora és Snapchat My AI, el xatbot que a partir d’algorismes que digereixen text, vídeos i àudios i tot d’informacions dipositades a la xarxa responen preguntes com ho faria algú que ja no hi és. Amb la sort que els resultats milloren amb el retruc dels afegits i matisos que hi van sumant els qui ho demanen, ara recordant que aquella recepta no era exactament així o quin any exacte compartiren un viatge, de manera que el difunt va fent-se més precís, per dir-ho així.

Un variació d’aquests ardits el patiren els ciutadans de New Hampshire que mesos enrere reberen cridades telefòniques de qui deia ser Joe Biden demanant-los que no votassin a les primàries demòcrates. Sembla erroni però no ho és perquè l’estratègia del ramat ultra no és només distorsionar la informació sinó crear confusió, i per això aprofitaren ElevenLabs (un giny d’IA que crea models de veu personalitzats a partir d’àudios reals) per entabanar la població i escampar acusacions de frau electoral. Tornant al món dels qui ja no hi són, ChatGPT ofereix recrear a partir de la veu la personalitat dels difunts, i ha anunciat que treballen en un servei perquè les noves parelles coneguin els gustos i les dèries dels desapareguts per fer més probable l’èxit amb la persona que deixaren. HereAfter AI, StoryFile o Replika (que afegeix la interessant possibilitat d’amagar els defectes i les malifetes del desaparegut), entre molts negocis, creixen en aquests terrenys. Humor negre i absurd, tot plegat? Sí, però no més que els mitjans tradicionals amb què competeixen...