Tal dia com avui de fa trenta anys, es va celebrar el primer Dia Internacional de les Famílies, decretat per les Nacions Unides amb l’objectiu de crear consciència sobre el paper fonamental de les famílies en l’educació dels fills des de les primeres etapes de la vida. Aquest dia ens permet reflexionar sobre els objectius que ens marcam com a societat i valorar les vies per assolir-los.

Les famílies han anat evolucionant al llarg dels anys i s’han anat adaptant a les noves realitats socials, demogràfiques i culturals. Però el que es manté incontestable al llarg del temps és que les famílies són la pedra sobre la qual construïm la nostra societat. Sobre aquesta basam els fonaments del futur. Són les arrels que ens agafen a la terra i les que ens donen ales per volar lluny.

Les famílies, siguin del tipus que siguin, les formi qui les formi i sigui quin sigui el seu model de convivència, aporten seguretat i confiança i ens fan recordar d’on venim. Les famílies són el mirall de què volem ser i ens donen les eines per arribar-hi.

El Dia Internacional de les Famílies ens brinda una oportunitat per reflexionar, reconèixer i identificar les qüestions socials i econòmiques que en condicionen l’evolució com a estructura social.

Les famílies han de ser els entorns protectors que consolidin els adults del demà, on els valors que s’hi sembrin siguin la llavor d’un futur millor per a les generacions que vindran. I han de ser els espais d’escalf on els nostres majors trobin descans i comparteixin la seva experiència, on es tengui cura de les persones que ens han marcat el camí, des del respecte a la seva dignitat i el foment de la seva autonomia. Perquè els nostres majors són referents vitals, i no hem de menysprear ni un segon del seu coneixement i expertesa.

Les famílies són espais on compartir les alegries i les penes i on les dificultats es veuen més petites.

I, com a famílies, tenim el repte més important davant: l’educació dels nostres infants, els adults del demà, sobre els quals recau la responsabilitat de construir un món d’oportunitats.

En un món de canvis continus, d’incertesa, els valors que transmetem als nostres infants són la millor herència possible, aquests fonaments que comentava al principi, sobre els quals es construirà el futur.

Ja hem demostrat que, per aquest Govern, les famílies són una prioritat. I hi ha molts exemples en aquests mesos, tant en l’àmbit social, com l’econòmic o l’educatiu. I tenim damunt la taula grans reptes. No podem donar l’esquena a les diferents realitats socials, a les necessitats i les particularitats de cada família. No podem obviar les dificultats i la vulnerabilitat a la qual s’exposen moltes famílies, i és obligatori treballar intensament per trobar solucions als problemes que puguin dificultar el seu desenvolupament.

Cada minut és important; cada gest, significatiu; cada mesura implantada, una oportunitat de millora. Però el més important és ser conscients que el temps que invertim en l’educació dels nostres fills, l’educació en valors, és una inversió en la construcció d’un futur millor.