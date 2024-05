Hoy vamos a tirar de la lengua. Excavar en los orígenes del lenguaje humano es meter la azuela en el cómo somos. Somos millones de años de evolución. Me da escalofríos imaginar que el balbuceo que emitimos cuando estamos chupando la leche materna se acabará convirtiendo en un complejo de fonemas y morfemas, símbolos que configurarán el habla que acabará levantándose como un hacha de guerra.

Vuelven los tozudos a agitar con su ignorancia el tema de la lengua propia de Balears: el catalán. Crecidos por su componenda en el Govern balear, los de Vox sacan pecho gracias al tizón lanzado por la Casa Real al otorgar el título de «Real» a ese invento denominado Academi de sa Llengo Baléà. Es un error gravísimo que puede acabar con el Govern de Prohens. Atentos los de PP que los ataques a la lengua catalana derribaron a uno de vuestros presidentes.

Vamos a ver hoy cómo se resuelve la Diada, en un día que se festeja a las madres, que son las artífices de nuestros primeros verbos. La pedrada al Estatut d’Autonomia que ha lanzado la Corte va a sacar a la calle a miles de personas que hacen correr la lengua propia, el catalán, sin que signifique menoscabar el español. Ambas son lenguas propias de Balears. Con ambas nos movemos de Menorca a Formentera, de Manacor a Sant Josep. ¿Qué le pasa a esta gente de Vox, encerrada en sus cábalas, que no habla catalán habiendo nacido en Mallorca, siendo incluso descendientes de balears?

Soy hija de mallorquín y andaluza. Amo mis dos lenguas aunque me he movido y lo sigo haciendo en castellano. Nací en el franquismo y mi padre, mallorquín, nunca me enseñó su idioma familiar. Lo aprendí en Barcelona. Lo he practicado en mi oficio durante años. Desde que han aparecido los gallos negros, me asustan sus sonidos. Hablo y mal escribo, aunque lo intento, el catalán. Mis amigas, madres casi todas ellas, me enseñan. Nunca tuvimos combates por la lengua. Hoy voy a sacar la lengua como una Rolling Stone a esta Casa Real que sigue sin entender que lo que aquí se habla y escribe es catalán. Eso de baléà no es real ni es ná.

Se ha muerto esta semana Paul Auster. Les dejo el prólogo que le dedicó Justo Navarro a su primera novela, El cuaderno rojo. Gracias, Paul. Te echaremos de menos en todas nuestras lenguas.

«Una vez, Paul Auster fue de excursión al bosque y encontró el idioma al que mucho más tarde trataría de traducir el mundo: encontró el idioma del azar, el idioma de la casualidad y las coincidencias, el idioma de los encuentros fortuitos que se convierten en destino. Pero el idioma del azar es también el idioma de la fragilidad: hay coincidencias y casualidades con las que te mueres de risa y hay coincidencias y casualidades con las que te mueres. Descubrir el poder del azar es descubrir que somos terriblemente frágiles y vulnerables, que dependemos de la casualidad, que una coincidencia estúpida puede destrozarnos en un segundo. Que una palabra estúpida oída por casualidad también puede fulminarnos. Recordar que las personas son terriblemente frágiles es una obligación moral: Paul Auster dice que es cazador de coincidencias por obligación moral».