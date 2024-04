Si un ecuatoriano que vive en Baleares no quiere aprender catalán a lo mejor es que no tiene tanto talento. De hecho, si alguien que vive en Baleares no quiere aprender catalán (hay numerosos cursos gratuitos, no es cuestión de dinero) seguramente es que está falto del principal talento que hay que tener: capacidad de integración en la sociedad en la que se pretende vivir. El cónsul de Ecuador en Baleares, Julio César Lalama se hace un flaco favor a sí mismo, a sus compatriotas y a su país menospreciando la única lengua propia de Baleares. De hecho en Andorra han hecho los deberes y ahora, para renovar el permiso de trabajo se deberá acreditar conocimiento del catalán, una medida del todo lógica. No hay mejor manera de integrarse en una sociedad que aprendiendo su lengua, su cultura y sus costumbres. Bienvenidos todos los talentosos con ganas de aprender y de ser ciudadanos de las Islas.