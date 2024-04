Benvolguts companys francesos del Reagrupament Nacional: Vos enviam aquesta missiva dins de la campanya que farem arribar també als confrares alemanys, italians i nord-americans (en aquell gran país hi annexarem el tema de l’esclavatge...) des de la nostra ferma convicció que cal destravar la memòria històrica i mudar-la per una legislació de Concòrdia, amb l’ànim de suggerir-vos (exigir-vos?) que modifiqueu les explicacions vigents sobre la vostra història, així com els monuments que l’enalteixen i els museus que miren de conservar-la. Aquest relat no pot continuar format per cròniques imposades i provocacions esquerranoses: ha de ser redirigit vers un futur que faci possible la Concòrdia. La II Guerra Mundial fou un conflicte entre germans europeus, iniciat per la necessitat de restablir l’ordre continental pels únics que tenien poder de fer-ho (nosaltres no parlam de nazis, car el mot és poc conciliador, poc ‘chouette’), i cal reescriure el romanç que honora i exalta la Resistència tot evitant ressons provocadors i falsejaments que impedeixen un futur, nacional i europeu, de franca Concòrdia. El record, que volem viu, de la història comuna no pot ser imposat unilateralment ni esquivar la llibertat d’educació, perquè hem d’evitar la manipulació ideològica dels joves.

En particular, el desgraciat relat de la deportació a països accidentalment enemics d’alguns grups de francesos pel govern legítimament constituït a Vichy (no ens sembla tolerant emprar els ofensius mots «dictadura» ni «col·laboracionista»), que permeté a figures de la talla de Pétain, Laval o Darlan mantenir l’autoritat en aquells infausts dies, no hauria de patir cap desdeny ni ofensa, com no cal exaltar la violència, sovint feta abús, dels resistents. Cal honorar per igual totes les víctimes d’aquell funest conflicte, sense oblidar els joves alemanys que lluitaren pels seus nobles ideals. Recuperar la Concòrdia exigeix resoldre les discrepàncies per vies democràtiques, perquè només un judici neutral de la història durà la completa reconciliació. Esperam (exigim?) la vostra col·laboració en aquest elevat afany. (Nucli de la carta que ha rebut la direcció de l’RN francès. Informarem de la resposta).