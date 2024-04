El cas de Dani Alves mostra que la Justícia no és igual per a tots; tenir un milió d’euros fa miracles. Si el mateix cas es donés amb un sensesostre, la cosa seria diferent; hauria de restar a la presó fins a conèixer el veredicte.

No jutjaré Alves, per això estan els jutges, que tenen més dades i ja han dit la seva; però pels fets que s’han fet públics, l’agressió va ser molt seriosa. Tant si és molt greu com si no ho és, aquests comportaments han de ser castigats exemplarment per evitar repeticions i imitacions. El respecte a les dones ha de ser total, no val abusar de la força ni de privilegis socials.

Sortadament, anem avançant, però encara ens queda molt camí. Aquest judici hauria estat molt diferent fa un parell d’anys, tal vegada ni tan sols s’hauria produït, potser es tancaria el cas amb un repugnant comentari masclista per part de l’autor amb compressió social.

El respecte a les dones no ha de ser un tema de por a ser castigat, sinó de respecte i comprensió de què tots, sense diferència de sexe, som iguals, tenim els mateixos drets i hem de ser respectats i respectadades tant física com psicològicament.

Les dones amb les demandes d’igualtat no cerquen fer mal a ningú ni tenir més privilegis, només volen tenir els mateixos drets i oportunitats que els homes, que no hi hagi desigualtats socials per causa del seu sexe. Físicament, mai serem iguals, però socialment hem d’aconseguir la igualtat social real, i això és feina de totes i tots. Elles han d’anar davant en les demandes perquè coneixen millor que nosaltres, i pateixen, les diferències que les fa la societat, i nosaltres, els homes, les hem de fer costat.

El cas Dani Alves és una oportunitat per fer visible el nostre rebuig a la violència contra les dones, no callar davant la violència masclista. No podem continuar amb aquests comportaments d’abús i agressió, és intolerable i inhumà. Tenim la responsabilitat com a societat de ser crítics davant les desigualtats i injustícies i fer costat a tot el que suposi la seva erradicació.

Cada dia als diaris surten casos d’agressions a dones, el cas Dani Alves o el de Luis Rubiales no són més que una petita punta visible del gran iceberg que amaga les desigualtats, abusos i agressions.